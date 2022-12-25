Kocası müstehcen pozlardan rahatsızdı! Britney Spears duşa girip soyundu

Vasilik davasının ardından sürekli çıplak paylaşımlar yapan, yeni fotoğraflar yerine eskiden çektiklerini yükleyen ve kafa karıştırıcı açıklamalar yazan Britney Spears, çocuklarından tepki görmüştü.

Çocukları bu pozlar yüzünden anneleriyle görüşmezken Spears'ın eşi Sam Asghari de bir itirafta bulunmuştu. Asghari, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Spears'ın yarı çıplak pozlarından hoşlanmadığını açık açık söylemişti.

Ancak belli ki Britney Spears bu açıklamadan çok da etkilenmemiş. Britney Spears son olarak yine duşta çırılçıplak pozlarını paylaşıp göğüslerini gösterdi.

Bazı hayranlar ise "Çocuklarından ve eşinden utanmalısın" yorumları yaptı.