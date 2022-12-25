MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kocası müstehcen pozlardan rahatsızdı! Britney Spears duşa girip soyundu

Kocası müstehcen pozlardan rahatsızdı! Britney Spears duşa girip soyundu

25.12.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britney Spears ile 2022'nin haziran ayında evlenen Sam Asghari, eşininyarı çıplak fotoğraflar paylaşmasından rahatsız olduğunu itiraf etmişti. Dünyaca ünlü şarkıcı bu itiraftan çok etkilenmedi ve yine duşta çırılçıplak paylaşım yaptı.

Kocası müstehcen pozlardan rahatsızdı! Britney Spears duşa girip soyundu

Vasilik davasının ardından sürekli çıplak paylaşımlar yapan, yeni fotoğraflar yerine eskiden çektiklerini yükleyen ve kafa karıştırıcı açıklamalar yazan Britney Spears, çocuklarından tepki görmüştü.

Çocukları bu pozlar yüzünden anneleriyle görüşmezken Spears'ın eşi Sam Asghari de bir itirafta bulunmuştu. Asghari, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Spears'ın yarı çıplak pozlarından hoşlanmadığını açık açık söylemişti.

1

Ancak belli ki Britney Spears bu açıklamadan çok da etkilenmemiş. Britney Spears son olarak yine duşta çırılçıplak pozlarını paylaşıp göğüslerini gösterdi.

2

Bazı hayranlar ise "Çocuklarından ve eşinden utanmalısın" yorumları yaptı.

Ev halini paylaştı! İç çamaşırına yorum yağdı Ev halini paylaştı! İç çamaşırına yorum yağdı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tanga bikinisini giyip gün batımında boy gösterdi.Tanga bikinisini giyip gün batımında boy gösterdi.
Hadise sütyensiz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağmuruHadise sütyensiz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağmuru
Bacak dekolteli pozu olay oldu! Takipçileri dayanamadıBacak dekolteli pozu olay oldu! Takipçileri dayanamadı
Anahtar Kelimeler:
Britney Spears altın çeyrek altın kaç altın kaç tl anne ünlü şarkıcı yarım altın kaç tl altın kaç tl oldu gram altın çeyrek altın altın çeyrek altın

En Çok Okunan Haberler

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan ses televizyondan duyuldu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan ses televizyondan duyuldu

İkizler paraları böyle yemiş

İkizler paraları böyle yemiş

Rıdvan Dilmen canlı yayında patladı!

Rıdvan Dilmen canlı yayında patladı!

Cristiano Ronaldo transferi için skandal gerçeği açıkladı

Cristiano Ronaldo transferi için skandal gerçeği açıkladı

Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklama

Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklama

"Nesilde bir kez görülebilecek" denilmişti! Felaket büyüyor, ölü sayısı arttı!

"Nesilde bir kez görülebilecek" denilmişti! Felaket büyüyor, ölü sayısı arttı!

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.