Kocası öz ablası ile kaçan kadın her şeyi canlı yayında itiraf etti!

Atv’de yayınlanan“Esra Erol’la“ programına katılan Sinem Gürle, eşi Nafiz Gürle’nin 6 yaşındaki oğlunu da alarak, ablası Aslıhan Zengin’le beraber kaçtığını iddia etti.

“DAHA ÖNCE DE ÇOK KEZ ALDATTI”

Yaklaşık 2,5 senedir çocuğunun sesini duymadığını açıklayan talihsiz anne, “Küçük oğluma hamileyken eşim kendi ailesiyle yaşıyordu. Ben de kendi ailemle yaşıyordum, ablam evli değildi. Zaten beni daha önce çok kez aldattı. Evine ve çocuğuna bakmayan kendi kafasına göre yaşayan biriydi” dedi.

“BENİ EŞİME KÖTÜLEMİŞ”

Sunucu Esra Erol’un yönelttiği “Ablanla kocanın ilişkisi nasıl başladı?” sorusuna Sinem Gürle, “Onların ilişkisi daha öncesine dayanıyor. Bir birikimi olsun diye ablamı yanıma getirdim. Aynı yerde işe başladık, bir gün işe gelmedi. Beni eşime kötülemiş. Kardeşim bana iftira attı. Evimde çocuklarımla aç kaldığımı biliyorum” cevabını verdi.

“AİLESİ DARP ETTİ”

Boşanma davasının devam ettiğini dile getiren 27 yaşındaki Gürle, “Eşimden boşanmak istedim, ama o boşanmak istemedi. ‘Seni süründüreceğim ya da çocuğumu alıp götüreceğim, onu hiç göremeyeceksin’ diyordu. Son iki senedir boşanma davamız sürüyor. İlk duruşmada çocukların geçici velayeti bana verildi. Ailesi beni darp etmeye kalktı. Bana hiçbir şekilde çocuğumu göstermedi. Şu anda adreslerini bilmiyorum” ifadelerini kullandı.