Kocası tarafından bıçaklanarak diri diri gömüldü! Burnunu kullanarak hayatta kaldı

Silahlı kuvvetler gazisi Chae Kyong An, ayrı yaşadığı karısı Young Sook An'ı 16 Ekim Pazar günü Washington Eyaleti'ndeki evinden kaçırdı. Kadının kollarını ve bacaklarını koli bandıyla bağladı, onu göğsünden bıçakladı ve sonra diri diri ormana gömdü. Polis, olayın eski çiftin 20 ve 11 yaşlarındaki çocukları uzaktayken meydana geldiğini açıkladı.

POLİSİ ARADI

Bir tanık, polisi arayıp bir kadının bağırdığının duyulduğunu, ancak ağzının kapatıldığını ve konuşamadığını söyledi ve arka planda vurma ve boğuşma sesleri duyduğunu aktardı. Ayrıca çığlıkların bir noktada aniden kesildiğini ve tamamen sessizleştiklerini belirtti.

KAYDI VARDI

Memurlar geldiğinde evi boş ve garaj kapısını açık buldular. İçeride kargaşa işaretleri vardı ve ön kapının kilidi açıktı. Adresin, önceden aile içi şiddet geçmişi olduğu keşfedildi ve bir kayıt kontrolü, Young'ın Chae'ye karşı koruma ve uzaklaştırma kararı aldığını gösterdi. Ancak daha sonra mahkemeler tarafından iptal edilmişti. Polisler bir süre boyunca, Young Sook'a ulaşamadılar.

MUCİZEYİ BAŞARDI

Ancak 42 yaşındaki Young Sook An, mucizevi bir şekilde burnunu kullanarak hayatta kalmayı ve kaçmayı başardı. Birkaç saat boyunca yerin altında kalan kadın, nefes almasına izin vermek için boşluklar oluşturmak amacıyla burnunu toprağın içinde oynatarak bunu başardı. Sonunda toprakla kaplı halde ormandan kaçtı ve yardım için bir yabancının kapısına geldi.

KAPILARINI ÇALDI

17 Ekim sabahı saat 12.52 civarında, ismi paylaşılmayan bir yabancı Young'ın "kapılarını çarpması" ile uyandı. Boynuna, yüzünün alt kısmına ve ayak bileklerine hala koli bandı sarılıydı. Bacaklarında, kollarında ve kafasında geniş morluklar vardı ve kıyafetleri ve saçları toprak içindeydi.

YARDIM İSTEDİ

İddiaya göre, aileye kocasının onu öldürmeye çalıştığını ve hala ormanda bir yerlerde olduğunu söyledi ve ağlayarak yardım istedi. Polis çağrıldı ve Young dedektiflere Chae'nin onu bir ormana götürdüğünü, bıçakladığını ve hala hayattayken sığ bir mezara gömdüğünü söyledi. Polisler olay yerine geldiğinde hala korku içinde ve travmatize haldeydi. Polis açıklamasında, Young'ın ölümcül olmayan yaralanmaların tedavisi için yakındaki bir hastaneye götürüldüğü belirtti.

BİRÇOK SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

Şu anda kefaletsiz tutulduğu bildirilen Chae, 17 Ekim'de bir bölge sakininin ormanda yürürken aracını fark etmesi üzerine tutuklandı. 53 yaşındaki Chae Kyong An şimdi birinci derece cinayete teşebbüs, birinci derece adam kaçırma, birinci derece saldırı, ağır taciz-öldürme tehdidi ve aile içi şiddet suçlamalarıyla karşı karşıya.



