Açık ilişki yaşadıklarını söyleyerek popüler olmuşlardı! Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyorlar

TikTok’ta ‘CliquebaitTV’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan 33 yaşındaki Jess ve 36 yaşındaki eşi Stephen DeMarco, açık evliliklerini anlatan sosyal medya paylaşımları sayesinde takipçisi sayısını arttırdı. Florida’da yaşayan çift sosyal medya paylaşımlarında ilişkilerine davet ettikleri üçüncü kişilerle dans ettikleri ve aynı evi paylaştıkları anları gösteriyordu. Takipçilerine hamile olduğunu açıklayan Jess, çocukları doğduktan sonra açık ilişkilerine devam edeceklerini dile getirerek takipçilerinin kafasını bir kez daha karıştırdı.

AÇIK İLİŞKİLERİNE DEVAM EDECEKLER

Çok eşli ilişkilerinin detaylarından bahseden Jess, 29 binden fazla izlenmeye ulaşan gönderisinde, “Doğumdan sonra kocamın başka kadınlar olmasını izlemeye devam edeceğim. 2022 yılında bütün sorumluluğun tek bir kadına yüklenmesini doğru bulmuyorum. Kocamın başka kız arkadaşları var ve ben hamileyim. Bebeğin bakımı için üçüncü bir kişi fikri fena olmaz” dedi.

News 24’e yaptığı açıklamada Jess, biseksüel olduğunu söyleyerek kocasıyla kız arkadaşlarını paylaştıklarını ve onların yanına taşınacak mükemmel kadını aradıklarını dile getirmişti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü çiftin doğumun sonrasında çok eşli ilişkilerinin çocuklarına nasıl anlatacaklarını merak ettiğini söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bunu çocuğa nasıl açıklayacaklarını merak ediyorum” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bunu normal karşılamamız mı gerekiyor” dedi.



