Kocasına kavuşan Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile öpüştüğü anları paylaştı!

Şaşalı bir düğünle evlendikten bir süre sonra boşanma kararı alan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ayrılığa dayanamamıştı. Ciğerci bu süreçte kendini spora vermiş, imajını ve evini de değiştirmişti. Ayrılıktan kısa süre sonra ise ikili yeniden sevgili olmuştu. Selin Ciğerci Gökhan Çıra bir süre sonra ise sessiz sedasız evlendi.

İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinin aşkı dolu dizgin gidiyor. Selin Ciğerci eşi işlerini hallederken yalnız başına tatile çıkmış ve her fırsatta eşini özlediğini sosyal medyadan paylaşmıştı.

Ünlü çift sonunda buluştu. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra kavuştuktan sonra birlikte eğlenmeye gitti. Selin Ciğerci eğlence sırasında öpüştükleri anları da takipçileriyle paylaştı.





