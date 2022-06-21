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Kocasına kavuşan Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile öpüştüğü anları paylaştı!

21.06.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bikinili pozlarıyla dikkat çeken Selin Ciğerci şu sıralar güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor. Bir süredir eşinden uzakta tatil yapan Selin Ciğerci Gökhan Çıra'ya kavuştu. Selin Ciğerci kocasıyla öpüştüğü anları sosyal medyada paylaştı. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşandıktan kısa süre sonra yeniden evlenmişti.

Kocasına kavuşan Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile öpüştüğü anları paylaştı!

Şaşalı bir düğünle evlendikten bir süre sonra boşanma kararı alan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ayrılığa dayanamamıştı. Ciğerci bu süreçte kendini spora vermiş, imajını ve evini de değiştirmişti. Ayrılıktan kısa süre sonra ise ikili yeniden sevgili olmuştu. Selin Ciğerci Gökhan Çıra bir süre sonra ise sessiz sedasız evlendi.

İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinin aşkı dolu dizgin gidiyor. Selin Ciğerci eşi işlerini hallederken yalnız başına tatile çıkmış ve her fırsatta eşini özlediğini sosyal medyadan paylaşmıştı.

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Ünlü çift sonunda buluştu. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra kavuştuktan sonra birlikte eğlenmeye gitti. Selin Ciğerci eğlence sırasında öpüştükleri anları da takipçileriyle paylaştı.

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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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