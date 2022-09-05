Hindistan’da mide bulandıran olay! Kayınvalide gelinini bekaret testine soktu, sonucu görünce deliye döndü

Hindistan’ın Bhilwara kentinde 24 yaşındaki bir kadın, kayınvalidesine evlenmeden kısa bir süre önce komşusunun cinsel saldırısına maruz kaldığını ifade etti. Gelininin itirafından sonra genç kadının bekaret testine girmeye zorlayan kayınvalide sonucu görünce deliye döndü. Sonucun negatif çıkması üzerine kayınvalide beraberindeki akrabalarıyla gelini darp etti ve gelinin ailesinden 10 milyon Hindistan Rupisi (yaklaşık 2 milyon 284 bin TL) talep etti. Gelin ve ailesinin parayı ödemesi üzerine damadın akrabaları evlerini basarak değerli eşyalarını yağmaladı.

POLİS DURUMU BASINDAN ÖĞRENDİ

Subhash Nagar polis karakolunda görevli olan memur Aayub Khan, olayı yerel basından öğrendiklerini ve araştırma yapmaya başladıklarını ifade etti. Polis memuru kayınvalide hakkında Hindistan Ceza Kanunu kapsamında çeyiz, gasp ve kadının iffetine hakaret suçlarından dava açıldığını ifade etti.

Olaya ilişkin ifadesine başvurulan gelin, “Düğün gününde kayınvalidem gerçeği herkesin içinde açıkladı. Geç saatlere kadar iki aile arasında tartışmalar yaşandı. Korkudan kimseye bir şey söylemedim. Kocam ve ailesi tarafından darp edildim. Onlara olayın tecavüz olduğunu daha öncesinde anlatmıştım” dedi.



