Kocasını ihanetini öğrendi! İtirafı sosyal medyada olay oldu: 8 erkekle cinsel ilişki yaşadım

Üniversite yıllarında sevgilisiyle evlendiğini ve yaklaşık 22 yıl boyunca mutlu bir ilişkileri olduğundan söz eden 47 yaşındaki Laura Friedman Williams, kocasının kendisini aldattığını itiraf etmesi üzerine boşanmaya karar verdi. 20’li yaşlarının büyük bir çoğunluğu evli bir kadın olarak geçirdiğini belirten Williams, boşandıktan sonra bekar hayatının tadını çıkartmak istedi. Boşandıktan 5 ay sonra flört uygulaması indirdiğini söyleyen kadın, kayıp zamanını telafi etmek için kısa sürede onlarca randevuya çıktı.

“TAMAMEN ÖZGÜRÜM”

New York Post’ta yer alan habere göre, boşanmanın ardından berkar günlerini geri döndürmek için adım atan Williams, “Aynı gün iki farklı erkekle birlikte olmak istiyorsam artık bunun için özgürüm. Gün ortasında bir randevu için tek karar verici kişi benim. Artık tamamen özgürüm. Sizi yargılabilecek tek kişinin kendiniz olması paha biçilemez bir mutlulukmuş” dedi.

Sosyal medyadan kendi boşanma ve bekar hayatına adapte olma hikayesini anlatan Williams,eve çağırdığı 8 farklı erkekle aynı gün cinsel ilişki yaşadığını söyleyerek kullanıcıları şaşırttı. 47 yaşında bekar olmanın evliliği sürecinde fark etmediği cinselliği yeniden keşfetmesine yardımcı olduğunu dile getiren Williams, sosyal medya kullanıcılarının bazılarından tepki çekti.



