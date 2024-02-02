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    4. Dubai milyoneriyle evli fenomenin itirafları gündem oldu! Uyması gereken kuralları tek tek sıraladı... "Küfür yasak"

    Dubai milyoneriyle evli fenomenin itirafları gündem oldu! Uyması gereken kuralları tek tek sıraladı... "Küfür yasak"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.02.2024 11:14 | Son Güncelleme:
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    Soudi isimli İngiliz asıllı bir kadın, Dubaili milyoner Jamal ile evli. Milyoner eşinin kendisine sağladığı lüks hayatı sık sık sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gösteren Soudi son paylaşımında ise uyması gereken kuralların bir listesini paylaştı.

    Sosyal medyada paylaşım yapan Soudi, asla küfür etmemek de dahil olmak üzere uyması gereken 'temel' kuralları açıkladı. Dubai'de yaşayan ve milyonerle evli olan Soudi, asla küfür etmemek de dahil olmak üzere uyması gereken kurallarını söyledi. Fenomen ismin sözleri kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

    "KOCAMIN ÖNÜNDE ASLA YAPMAYACAĞIM ŞEYLER VAR"

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    Yaşam tarzına dair yaptığı paylaşımlarla gündem olan Soudi, 'açık kapı politikasının' yasak olduğunu ve eşine asla sorun çıkartmayacağına ilişkin söz verdiğini dile getirdi. Kocasının önünde yapmaması gereken kurallardan söz eden Soudi, "Kocamın önünde asla yapmayacağım pek çok şey var. Öncelikle kocamın yanında hiçbir zaman tam anlamıyla kendim olamadım. Günün sonunda o senin annen değil ve en iyi arkadaşın da değil. Ben de asla kocamın önünde küfür etmem. Sürekli olarak güzel ve bakımlı görünürüm" dedi.

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    'Soudiofarabia' kullanıcı adıyla yayınlanan TikTok klibi , yalnızca beş gün içinde 300 bini aşkın izlenmeye ulaştı ve pek çok yorum toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Lütfen bana bunun şaka olduğunu söyleyin" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kocanız her zaman en iyi arkadaşınız olmalı" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Dubai
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