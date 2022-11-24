Kocasının aldığı çiçek olay olmuştu! Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk'ün o hallerini paylaştı! "Normal değil bu herif"

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan eski manken Ebru Şancı, geçtiğimiz günlerde evlilliklerinin yedinci yıl dönümünü kutladı. Eşiyle ilgili yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şancı, Öztürk'ün kendisine kutlama için üzerine 'huzurun kara günü' yazan ve siyah çiçeklerden oluşan bir çelenk aldığı görüntüleri sitem ederek yayınlamıştı.

Eşi ve çocuklarıyla ilgili komik paylaşımlar yapan eski manken Ebru Şancı yine kocasının en doğal hallerini hayranlarına ifşa etti.

Ebru Şancı eşi Öztürk'ün oyun oynadığı anları paylaşarak "Kendi kendine konuşuyor harbi normal değil bu herif" dedi.

Ebru Şancı'nın paylaşımına "Süper anlaşıyorsunuz" yorumları yağdı.

OĞLUNUN O HALLERİNİ PAYLAŞIP 'BABASINA ÇEKTİ' DEMİŞTİ

Eşiyle ilgili yaptığı eğlenceli paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Ebru Şancı, ünlü futbolcunun ev haliyle dalga geçmişti. Minik oğlunun evinin ortasında çoraplarını çıkarmasının sebebinin eşi olduğunu söyleyen Şancı, "Otu çek köküne bak, babasına çekti, çorap çıkarıyor" notunu düşmüştü.



