Kocasının çocuk fotoğrafındaki detay şoke etti! “Tamamen şaşırdık, ikimizde inanamadık”

Ekvador’da yaşayan 26 yaşındaki Ailiz Melina Zambrano Pinargote ve 29 yaşındaki Pedro Pablo Pico Moreira evlenmeye karar verdi. Mutlu bir ilişkileri olan ikili düğünlerinde konuklarına göstermek için çocuk fotoğraflarından oluşan bir slayt gösterisi hazırlamak istedi. Çocuk fotoğraflarının bulunduğu albümleri karıştıran çift kendilerini şaşırtan bir detay fark etti. Müstakbel kocasının çocukluk fotoğrafının arka fonunda kendisini gören Ailiz Melina Zambrano Pinargote büyük bir şaşkınlık yaşadı.

“ONU DAHA ÖNCE GÖRMEMİŞTİM”

Fotoğrafı gördüğünde şaşırdığını dile getiren Ailiz Melina Zambrano Pinargote, “Fotoğrafla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Küçük bir kız olarak onu tanımıyorum, arkadaşım değildi ve onu daha önce görmemiştim. Sadece annemle her yıl geçit törenlerine giderdik” dedi.

Fotoğrafta poz veren bir erkek çocuğunun arkasında onu inceleyerek bakan kendi çocukluğunu gördüğünde duruma anlam veremediğini ifade eden Ailiz Melina Zambrano Pinargote, “Tamamen şaşırdık, inanamadık. Çünkü geçit töreninin ortasındaki fotoğrafçının tam ona baktığım anda fotoğraf çekmesi kadersel bir tesadüf” diye konuştu.



