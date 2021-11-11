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Kocasının eşcinsel olduğunu itiraf etti! Kimseyi dinlemeden mutlu evliliklerine devam ediyorlar

11.11.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

35 yaşındaki Brynn Embley ve 33 yaşındaki Matthew Neilson dışarıdan normal görünen mutlu bir çift izlenimi veriyor. Ancak bu çifti diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise birbirlerine karşı hissettikleri derin sevgi. Matthew Neilson kendisini eşcinsel olarak tanımlarken aralarındaki öze bağ sayesinde ikili mutlu bir evliliğe imza atmayı başardı.

Kocasının eşcinsel olduğunu itiraf etti! Kimseyi dinlemeden mutlu evliliklerine devam ediyorlar

2017 yılında hayatını birleştiren Brynn Embley ve Matthew Neilson şu anda iki çocuk sahibi bir çift. Evliliklerinden öncesinde birbirinden oldukça farklı hayatları olduklarını belirten çiftten Matthew kendisini eşcinsel veya panseksüel olarak tanımlıyor ve kadınlardan çok erkeklere ilgi duyduğunu kabul ediyordu. Ancak çift birbirlerini görür görmez aşık oldular.

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“İNSANLAR BUNUN DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR”

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İlişkilerinin en başında zorlandıklarını ifade eden Brynn Embley ve Matthew Neilson hayat tecrübeleriyle bağlantılı olarak birbirlerine yeni şeyler öğretebildiklerini anladıkları noktada daha da bağlandılar. Evliliklerinin saygı ve sevgi temelinden oluştuğunu ifade eden Brynn, “İlişkimizin tamamen yanlış olduğunu düşünen insanlar var. Gerçekten olumsuza odaklanmamaya veya olusmuz yorumların beni hayal kırıklığına uğratmasına izin vermemeye çalışıyorum.” dedi.

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Daha öncesinde herhangi bir kadınla ilişkisi olmadığını söyleyen Matthew ise, “Bunun olabileceğini gerçekten hiç düşünmüyordum. Brynn ile ilk tanıştığımda duygusal olarak bir acı içindeydim. Onun gelişi birçok şeyin iyileşmesine yardımcı oldu” diye konuştu.

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