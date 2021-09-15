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Biseksüel fenomen Beylee Everly, sosyal medya hesabından hayat hikayesini itiraf etti! “Ailem reddetti”

15.09.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı etkin kullanan isimlerden biri olan Bayle Everly, aşırı katı kuralları olan Hristiyan bir aileye sahip olduğunu ve yaşam tarzı nedeniyle reddedildiğini iddia etti. Kız arkadaşıyla mutlu bir ilişkileri olduğundan söz eden Everly, TikTok hesabından yayınladığı videolarla kısa sürede ünlendi.

Biseksüel fenomen Beylee Everly, sosyal medya hesabından hayat hikayesini itiraf etti! “Ailem reddetti”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Orlando eyaletinde yaşayan Baylee Everly, kız arkadaşıyla uzun süredir ilişkileri olduğundan ve nişanlanma kararı aldıklarından söz etti. Özel hayatına dair detayları TikTok hesabından yayınladığı videolarla takipçileriyle paylaşan Everly, ailesinin bu duruma karşı çıktığını söyledi. Çocukluğundan beri dini kurallara bağlı olan bir ailede büyüdüğünden bahseden Everly, “Biseksüel olduğumu itiraf ettiğimde ailem bu durumu kabul etmedi” dedi.

“DIŞ DÜNYAYLA TEMASIM SINIRLIYDI”

Yaklaşık 14 yaşındayken ailesinin kendisine ilişkiler üzerine konuşmalar yaptığını söyleyen Everly, “Bir sözleşme imzaladım. Bu sözleşmeye göre babamın izin verdiği sürelerde ve onun denetiminde bir erkek arkadaşım olabilecekti. Hatta evlenene kadar aramızda hiçbir fiziksel temas olmayacaktı” diye konuştu.

kız arkadaş

18 yaşında gelene kadar evde dini kurallara göre eğitim gördüğünü söyleyen Everly, “Dış dünyayla temasım sınırlıydı” ifadelerini kullandı. Biseksüel olduğu için ailesinin kendisini reddettiğinin altını çizen Everly, şimdilerde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla geçimini sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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