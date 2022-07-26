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Kocasının önünde başka bir kadınla aşk yaşıyor! “Onlar çok iyi arkadaş” dedi, tepkiler çığ gibi büyüdü

26.07.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evliliklerinde 10. yıllarına yaklaşan Melaine ve AJ Morton, mutlu ailenin sırrını verdikleri sosyal medya hesapları sayesinde eleştiri oklarının hedefi oldu. Kocasına biseksüel olduğunu söyledikten sonra ilişkilerine yeni bir kişi davet eden çift, çok aşklı aşk hayatlarına dair sıklıkla paylaşım yapıyor.

Kocasının önünde başka bir kadınla aşk yaşıyor! “Onlar çok iyi arkadaş” dedi, tepkiler çığ gibi büyüdü

2013 yılının Ocak ayında hayatını AJ lakabıyla bilinen sevgilisiyle birleştiren Melaine, evliliklerinin ilerleyen dönemlerinde kocasına biseksüel olduğunu açıkladı. İki çocuk annesi olan Melaine, eşinin durumu büyük bir saygıyla karşıladığını ve başka kadınlarla ilişki yaşaması için kendisini desteklediğini söyledi. Evliliklerini açık ilişkiye çevirdikten sonra Jackie Olson ile sevgili olduğunu dile getiren Melain, “Jackie hayatımıza girdiğinde her şey değişti. Kocamla romantik bir ilişkileri yok. Onlar çok iyi arkadaş” dedi.

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“SADECE BİR KİŞİ FAZLA

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Tiktok hesabından açık ilişkilerine dair yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepkilerin odağına yerleştiğini dile getiren Melaine, toplumsal olarak çok eşli ilişkilere bakış açısının sağlıksız olduğunu dile getirdi. Eşiyle aynı evde yaşadıklarını ve sevgilisi Jackie’nin kendi evinin bulunduğunun altını çizdi. Eşiyle ve sevgilisiyle olan ilişkisin oldukça normal olduğundan söz eden Melaine, “İnsanlar açık ilişkileri düşündüklerinde, birçok farklı insanla yakın olmayı düşünürler ve bu ilişkilerin tek eşli ilişkilere gerçekten benzeyebileceğini anlamıyorlar. Sadece bir kişi fazla” diye konuştu.

“KISKANÇLIĞI DÜRÜSTLÜKLE AŞIYORUZ”

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Her iki ilişkisinde de dürüstlüğün temel olduğunu belirten Melaine,, “Aramızda sır saklamıyoruz. İlişkinin temelinin dürüstlük olduğunu düşünüyoruz. Kıskançlıüı dürüstlükle aşıyoruz.Bu küçük modern aileyi yarattık” dedi.

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