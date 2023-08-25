Kod 355 (The 355) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kod 355 (The 355) filmi nerede çekildi? 25 Ağustos ATV yayın akışı

Kod 355 orijinal adıyla The 355 filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. 2022 yılı Amerikan yapımı film aksiyon, casusluk ve gerilim konusu içeriyor. Kod 355 filminin yönetmenliğini aynı zamanda filmin senaristliğini de üstlenen Simon Kinberg yapıyor. İşte Kod 355 filmi konusu, oyuncuları ve ATV yayın akışı...

KOD 355 (THE 355) FİLMİ KONUSU

Kod 355, dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül bir silahın peşine düşen bir grup ajanın hikayesini konu ediyor. Gizemli bir silahın paralı askerlerin eline geçmesi üzerine CIA ajanı Mason “Mace” Brown, eski rakibi Alman ajan Marie, MI6 müttefiki ve son teknoloji bilgisayar uzmanı Khadijah ve yetenekli Kolombiyalı psikolog Graciela, güçlerini birleştirmek zorunda kalır. Ancak tüm dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül silahın peşine düşen sadece onlar değildir. Gizemli bir kadın olan Lin Mi de silahın peşindedir. Silahı bulmak için dünyanın dört bir yanını dolaşan ajanlar, dünyayı kurtarmayı başaracak mıdır?

KOD 355 (THE 355) FİLMİ OYUNCULARI

Jessica Chastain

Penélope Cruz

Fan Bingbing

Diane Kruger

Lupita Nyong'o

Édgar Ramírez

Sebastian Stan

KOD 355 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kod 355 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlenmiştir.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Yok Artık 2 (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kod 355 (Yabancı Sinema)

22:25 Creed 2: Efsane Yükseliyor (Yabancı Sinema)

00:50 Kıyamet (Yabancı Sinema)

02:45 Mutfak Bahane

04:45 Kalp Yarası

