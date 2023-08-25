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Kod 355 (The 355) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kod 355 (The 355) filmi nerede çekildi? 25 Ağustos ATV yayın akışı

25.08.2023 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kod 355 (The 355) filmi ile ilgili araştırmalar filmin ATV yayın akışı listesinde yer almasıyla birlikte hız kazandı. Jessica Chastain ve Penélope Cruz'un başrolü paylaştığı filmin senaryosu Theresa Rebeck ve Simon Kinberg'e ait. Filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Kod 355 (The 355) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kod 355 (The 355) filmi nerede çekildi? 25 Ağustos ATV yayın akışı

Kod 355 orijinal adıyla The 355 filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. 2022 yılı Amerikan yapımı film aksiyon, casusluk ve gerilim konusu içeriyor. Kod 355 filminin yönetmenliğini aynı zamanda filmin senaristliğini de üstlenen Simon Kinberg yapıyor. İşte Kod 355 filmi konusu, oyuncuları ve ATV yayın akışı...

KOD 355 (THE 355) FİLMİ KONUSU

Kod 355, dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül bir silahın peşine düşen bir grup ajanın hikayesini konu ediyor. Gizemli bir silahın paralı askerlerin eline geçmesi üzerine CIA ajanı Mason “Mace” Brown, eski rakibi Alman ajan Marie, MI6 müttefiki ve son teknoloji bilgisayar uzmanı Khadijah ve yetenekli Kolombiyalı psikolog Graciela, güçlerini birleştirmek zorunda kalır. Ancak tüm dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül silahın peşine düşen sadece onlar değildir. Gizemli bir kadın olan Lin Mi de silahın peşindedir. Silahı bulmak için dünyanın dört bir yanını dolaşan ajanlar, dünyayı kurtarmayı başaracak mıdır?

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KOD 355 (THE 355) FİLMİ OYUNCULARI

Jessica Chastain

Penélope Cruz

Fan Bingbing

Diane Kruger

Lupita Nyong'o

Édgar Ramírez

Sebastian Stan

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KOD 355 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kod 355 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlenmiştir.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Yok Artık 2 (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kod 355 (Yabancı Sinema)
22:25 Creed 2: Efsane Yükseliyor (Yabancı Sinema)
00:50 Kıyamet (Yabancı Sinema)
02:45 Mutfak Bahane
04:45 Kalp Yarası

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Penélope Cruz atv yayın akışı Oyuncu

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