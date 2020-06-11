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Kod Adı: Olympus filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? İşte Kod Adı: Olympus filmi başrol oyuncuları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 20:06 | Son Güncelleme

Kod Adı: Olympus isimli macera türündeki yabancı film bu akşam Kanal D'de yayınlanıyor. Kod Adı: Olympus filmi; ABD Başkanı'nın yakın koruması olan Banning, bir anda kendini Beyaz Saray içinde, Başkan'a karşı düzenlenen saldırı ortasında bulduğunu ve sonrasında gelişenleri anlatıyor. Peki Kod Adı: Olympus konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Kod Adı: Olympus filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? İşte Kod Adı: Olympus filmi başrol oyuncuları

Gerard Butler, Aaron Eckhart ve Morgan Freeman'ın başrolde bulunduğu Kod Adı: Olympus filminin yönetmenliğini Antoine Fuqua, senaristliğini ise Katrin Benedikt ile Creighton Rothenberger yürütüyor. Proje 2013 yılında vizyona girdi.

KOD ADI OLYMPUS FİLMİ OYUNCULARI

Filmin kadrosunda Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett, Robert Forster, Cole Hauser, Finley Jacobsen, Ashley Judd, Melissa Leo, Dylan McDermott, Radha Mitchell, Rick Yune yer alıyor.

KOD ADI OLYMPUS KONUSU

Mike Banning, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı çalışan, özel kuvvetler biriminde görevli gizli güvenlik ajandır. Bir akşam Başkan ve eşi bir davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning'in tek bir kişiyi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan'dan yana kullanır. Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike'ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır. Fakat ABD'yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir. İçeriden köstebeklerin yönettiği terörist bir eylemle Beyaz Saray büyük bir saldırıya ve ihanete uğrar. Başkan teröristlerce esir alınmıştır ve Pentagon'un eli kolu bağlıdır. Bu olağanüstü koşullar altında tek çareleri Mike'ın cesur ve kahramanca giriştiği kurtarma operasyonuna bağlıdır.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
serinin hepsi cok guzel mutlaka izleyin " war of the world" dizisini mutlaka izleyin kiyamet sonrasi dunya gunumuzu anlatiyor harika filmdir
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