Köfteci kayınpeder dehşet saçtı! Kaza ihbarıyla olay yerine giden ekipler neye uğradığını şaşırdı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaza ihbarına giden ekiplerin tabanca ile vurularak öldürülmüş halde buldukları Volkan Yaz'ın (41), kayınpederi Hamit Karagöz (58) tarafından öldürüldüğü belirlendi.

ATEŞ AÇIP KAÇTI

Lüleburgaz'da akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Akçaköy'de motosiklet kazası meydana geldiği ve yaralı bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri motosikletten düşüp yerde yatan Volkan Yaz'ın yaptıkları kontrolünde hayatını kaybettiğini ve vücudunda kurşun izi bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kapsamlı çalışma başlattı. Araştırmada, Yaz'ın eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve Ahmetbey beldesinde köfteci dükkanı bulunan kayınpederi Hamit Karagöz'ün iş yerine giderek tartıştığı belirlendi. Tartışmanın ardından Volkan Yaz'ın motosikletine binip ayrılması üzerine Hamit Karagöz'ün de otomobili ile takip edip, Akçaköy yakınlarında tabanca ile damadına ateş açıp olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

İLK İFADESİ

Jandarmanın olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldığı Hamit Karagöz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Karagöz'ün ifadesinde, damadının iş yerine gelerek, kendisini tehdit edip, hakarette bulunduğunu söylediği öğrenildi. (DHA)

