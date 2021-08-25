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Kökeni efsaneye kadar uzanıyor! İtalya’da 300 yıllık bir Türk festivali: Festa Di Turchia

25.08.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’da her yıl ‘Festa Di Turchia’ ya da ‘Le Festa Della Turchia’ adıyla bilinen bir festival düzenleniyor. Türk bölgesinde yapılan bu festivalin kökenleri ise bir efsaneye kadar uzanıyor. Sizler için İtalya’daki Türk festivalinin detaylarını araştırdık.

Kökeni efsaneye kadar uzanıyor! İtalya’da 300 yıllık bir Türk festivali: Festa Di Turchia

Moena Köyü, İtalya’nın Trentino bölgesindeki Dolomit dağlarında, Fassa Vadisi üzerinde bulunuyor. Bu lokasyon ‘Rione Turchia (Türk Bölgesi)’ adıyla anılıyor. Bu komün 300 yılı aşkın süredir bir Türk festivali düzenliyor.

Festivalin hikayesi aslında Balaban Hasan lakaplı bir yeniçeriden ortaya çıktı. Rivayete göre, 1683 yılındaki II. Viyana kuşatması sırasında yaralanan Balaban Hasan, Moena’ya doğru ilerler. Bir süre sonra köyün sakinleri tarafından bulunan Hasan’ın halk tarafından yaraları iyileştirilir ve tedavisi yapılır. Kurtarılan yeniçeri bu köyde yaşamaya başlar. Hatta köyde evlenerek kendisine bir aile dahi kurar. Uzun bir zaman sonra, derebeyler köye baskı uygulamaya, haksız vergilendirme yapmaya ve yağmalamaya başlar. Öyle ki yoğunlaşan saldırılar karşısında halk kendisini çaresiz hisseder. Balaban Hasan ise köye saldıran derebeylere karşı köylüleri birlik ve dayanışma içinde tutarak Moena’yı savunmuştur. Bunun sonucunda ise derebeyler bölgeden uzak durmuş ve halk eski rahat günlerine geri dönmüştür.

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HER YIL AĞUSTOS AYINDA DÜZENLENİYOR

büst

Her yıl Ağustos ayının ikinci haftasında günümüzde “Türkiye Sokağı (Strada de Turchia) olarak adlandırılan yerde Türkiye Festivali yapılıyor. Katılımın ücretsiz olduğu bu festivalde Balaban Hasan adına yapılan büst ve çeşme ziyaretçilerin akınına uğruyor.

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Festival boyunca evlerin pencerelerine Türk bayrakları asılıyor. Festivalde görev alan kişiler Türk bayrağının renklerinden oluşan kıyafetler giyiyor, katılımcılar ise yeniçeri ve Osmanlı kıyafetlerine benzeyen kostümlerle eğlenceye katılıyor.

RESMİ OLARAK KATILIYOR

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Moena’daki her yıl düzenlenen "Türk Festivali"ne Türkiye, resmi olarak katılıyor. Bunun yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı bu festivalde Türk yemeklerinin, danslarının, geleneklerinin, kültürünün İtalya'nın bu bölgesinde tanıtımı yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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