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Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi? Kolonya Cumhuriyeti konusu nedir, oyuncuları kimler? Çağlar Çorumlu'dan kahkaha tufanı!

13.07.2023 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolonya Cumhuriyeti filmi ile ilgili detaylar, film severler tarafından merak edildi. 2017 yapımı olan filmin oyuncu kadrosunda Çağlar Çorumlu ve Büşra Pekin gibi oyuncular yer alıyor. Peki, Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi? Kolonya Cumhuriyeti konusu nedir, oyuncuları kimler? Çağlar Çorumlu'dan kahkaha tufanı!

Kolonya Cumhuriyeti bu akşam televizyon ekranında izleyiciyle buluşuyor. Başarılı filmin yönetmen koltuğunda Murat Kepez oturuyor. Eğlenceli konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin beğenisini toplayan Kolonya Cumhuriyeti'nin çekim yapılan mekanlar da pek çok kişi tarafından merak edildi. İşte Kolonya Cumhuriyeti çekim yerleri, konusu ve oyuncuları...

KOLONYA CUMHURİYETİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2017 yılında vizyona giren Kolonya Cumhuriyeti filminin çekimleri Muğla’nın Dalaman, Akkaya ve Köyceğiz ilçelerinde gerçekleştirildi.

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KOLONYA CUMHURİYETİ KONUSU NEDİR?

Dünyaya gelen uzaylılara karşılama yapılır. Kolonya'ya iniş yapan uzaylı yerel halkın büyün sevgisiyle karşılanır ancak bir kaza olur ve kutlamalar sırasında uzay mekiği yerle yeksan olur. Kolonya'da bir müddet konaklamak zorunda kalan uzaylı ile yerel halkın arasında da kahkaha dolu bir macera başlar. Uzaylının inişiyle birlikte Amerika da tepkisiz kalmaz ve beş bin nüfuslu beldeye savaş açar. Artık işler iyice karışacaktır...

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KOLONYA CUMHURİYETİ OYUNCULARI

Çağlar Çorumlu - Peker Mengen
Büşra Pekin - Mualla/Ajan Smith
Mahir İpek - Hilmi
Uğur Bilgin - Bahtiyar
Ersin Korkut - Salih
Gülhan Tekin - Macide
Öner Ateş - Muhabir Ümit

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