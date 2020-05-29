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Kolpaçino nerede ve ne zaman çekildi? Kolpaçino filmi konusu ve oyuncuları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 20:15 | Son Güncelleme

Şafak Sezer'in sevilen komedi filmi Kolpçino bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Yönetmenliğini Atil İnaç'ın yaptığı ve son dönem Türk sinemasının kült filmlerinden olan Kolpaçino, 2009 yılında çekildi. Peki Kolpaçino nerede, ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte hem bu soruların yanıtları hem de filmin konusu ve başrol oyuncularına dair merak edilenler...

Kolpaçino nerede ve ne zaman çekildi? Kolpaçino filmi konusu ve oyuncuları

Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Ebubekir Öztürk, Serkan Şengül'ün başrollerde oynadığı Kolpaçino bu akşam yine güldürmeye geliyor. İşte sinemaseverlerin merak ettiği Kolpaçino filminin konusu ve oyuncuları…

KOLPAÇİNO NEREDE ÇEKİLDİ?

Kolpaçino filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli mekanlarında yapıldı. Çengelköy'deki malikaneye de set kuruldu.

KOLPAÇİNO BOMBA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Her şey Tayfun’un sosyeteye özenip mafya babası olan Ateş Bey’in paralarını araklamasıyla başlar. Fakat kısa zamanda yakalanan Tayfun büyük bir tehdit altına girmiştir. Bir hafta içinde 50 bin dolar getirmesi söylenmiştir. Tayfun’un bu kadar büyük bir meblayı nasıl getireceği konusunda hiçbir fikri yoktur. Aklına mahallenin abisi Sabri Abi (Aydemir Akbaş) gelir ve hemen yanına koşar.

Sabri; alemin duayenlerinden sayılan, her şeyi görmüş yaşamış birisidir. Parayı illegal bir kumarhane açarak toparlama fikrini vermiştir fakat Sabri’nin gidebileceği tüm mekanlar polis tarafından bilindiği için kendisi mekan konusunda yardımcı olamayacaktır.

Tayfun’un yeni ve temiz bir mekan bulmasını ister...

Tayfun, önceden mal sattığı ve aynı zamanda sosyetenin sonradan görme zengin aile çocuğu olan arkadaşı Özgür’ün (Şafak Sezer) yardım edebileceğini düşünür!

KOLPAÇİNO OYUNCULARI

Şafak Sezer / Özgür

Aydemir Akbaş / Dolapdereli Sabri

Ali Çatalbaş / Tayfun

Ebubekir Öztürk / Arif (Ganyotçu)

Serkan Şengül / Şahin

Kemal İnci / Kudret

Ali Sürmeli / Ateş

Hakan Ural / Sırrı

Eriş Akman / Emrullah

Gizem Denizci / Burcu

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