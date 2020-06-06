Kolunda servet taşıyor! Acun Ilıcalı'nın saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı

Survivor 2020'nin çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı'nın uzun süredir kolunda olan saatin sırrı çözüldü. Siyah tişörtlere olan merakıyla tanınan Ilıcalı'nın bunun yanı sıra bir saat tutkunu olduğu ortaya çıktı.

1 MİLYON 713 BİN TL'LİK SAAT

Aksesuar olarak sadece saat kullanan Ilıcalı, bunun için kesenin ağzını açtı. Ünlü markaların en özel koleksiyonlarını kolunda taşıyan Ilıcalı, son olarak toplam değeri 1 milyon 713 bin 671 TL olan Richard Mille marka kırmızı renk saat aldı. Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarda saati kolundan çıkarmadığı gözlenen Ilıcalı, aynı saati Survivor çekimlerinde de kullanıyor.

Acun Ilıcalı'nın değeri yaklaşık 2 milyon TL olan saatini görenler ise "Kolunda servet taşıyor" yorumunu yaptı.

SAATİ ÖZEL OLARAK ÜRETİLDİ

Acun Ilıcalı'nın saatinin en temel özelliği ise seri üretiminin yapılmaması. Alınan sipariş doğrultusunda üretilen saatin kordonu ise tamamen karbondan yapılıyor.



