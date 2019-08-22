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Komşuları Kanye West ve Kim Kardashian'ı şikayet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 10:09 | Son Güncelleme

Kanye West ve Kim Kardashian’ın evsizler için inşa ettirdiği Star Wars temalı kubbeli evler komşuları rahatsız etti. İnşaat gürültüsü nedeniyle komşuların şikayetçi olduğu yapılar, gerekli inşaat ruhsatı alınmadığı için yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Komşuları Kanye West ve Kim Kardashian'ı şikayet etti

Kanye West ve Kim Kardashian’ın evsizler için yaptırdıkları kubbeli evler komşularını rahatsız etti.

Ünlü çiftin komşuları, Star Wars’tan ilhamla yapılan kubbeli evlerin inşaat gürültüsünden rahatsız olarak polise şikayet etti.

Çiftin evsizler için yaptırdığı kubbeli evler, California’nın Calabasas ilçesinde yer alıyor. Pazar günü polise yapılan gürültü şikayeti üzerine Los Angeles Polis Merkezi’nden görevliler evsizlerin kubbesine giderek uyarıda bulundu. Calabasas’ta pazar günleri inşaatların çalışmasına izin verilmiyor.

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Komşular ayrıca inşaatçıların cumartesi günü dokuz saatten fazla çalışmama yönetmeliğini de ihlal ettiklerini söyleyerek şikayetçi oldu.

İNŞAAT İZİNLERİ YOK!

West’in, evsizleri barındırmak için yaptırdığı sıra dışı yapılar, uygun inşaat izinlerinin alınmadığı gerekçesiyle yıkılabilir. Eylül ayına kadar inşaat ruhsatı alınmaması halinde plan iptal edilebilir.

Los Angeles bina düzenleyicileri, Yeezy Home adlı yapıları iki kez ziyaret etti ve evlerin kalıcı yapılar olduğu için bina kodlarını ihlal ettiğini ve inşaat izni alması gerektiğini belirledi.

Müfettişler, 300 dönümlük Calabasas projesinin bitişiğinde yaşayan ve gece geç saatlerde inşaatın devam etmesiyle ilgili birkaç komşunun gürültü şikayetinin ardından West’in mülküne çağrılmış, Yeezy Home projesinin üretim amaçlı geçici bir proje olduğunu belirlemişti. Ancak ikinci denetim bir hafta önce yapıldı ve denetleyiciler, beton platformların üzerinde oturan yapıları gördü ve prototiplerin kalıcı olduğunu belirledi.

Şimdi West ve Kardashian’ın barınma evlerinin yıkılmaması için 15 Eylül’e kadar inşaat izni alması gerekiyor.

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