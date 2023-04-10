Konargöçer nasıl yazılır, konargöçer yazımı nasıl olmalıdır? Konargöçer ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birleşik kelimeler sıfat tamlamaları, belirtisiz isim tamlamaları, birleşik fiiller, isnat grupları, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çekimli fiillerden meydana gelebilir. Ortaya çıkan bu yeni kelimede ses düşmesi/ses türemesi olursa veya kelimelerden bir tanesi anlam değişimine uğrarsa bu yeni oluşan kelime bitişik yazılır. Fakat kelimelerin herhangi birinde anlam değişimi meydana gelmez ise kelime ayrı yazılır.

Konargöçer nasıl yazılır?

Birleşik kelimede yer alan her iki kelime geniş zaman eklerini veya belirli geçmiş zaman eklerini almış ise kelimeler bitişik yazılır. Bununla beraber birleşik kelimeyi oluşturan sözcüklerin anlam değişikliğine uğraması da birleşik kelimelerin yazımını etkiler. Bu bilgi aslında “Konargöçer bitişik mi yazılır?” sorusunun da cevabını bizlere vermektedir.

Konargöçer yazımı çok tartışılan konulardan birisidir. Konargöçer kelimesinde her iki kelime de kendi anlamını yitirip başka bir isim yerine kullanıldığı için TDK’ye göre bitişik yazılır. Bu yüzden konargöçer doğru yazımı “konargöçer” şeklindedir. Konargöçer TDK sözlükte anlamı “Göçebe bir hayat süren, bir yere sürekli yerleşmeyen (aşiret, oba vb.), göçerkonar” şeklindedir. Yazımı çok karıştırılan konargöçer kelimesi ile ilgili sık sık “Konargöçer ayrı mı yazılır?” şeklinde araştırma yapılmaktadır. Konar göçer şeklindeki yazım kesinlikle yanlıştır. Doğrusu “konargöçer” şeklinde olmalıdır.

Konargöçer doğru yazılışı ile ilgili cümleler

Birleşik kelimelerin yazımı sıklıkla karıştırılmaktadır. Yazımı karıştırılan kelimelerden bir tanesi de konargöçer kelimesidir. Bazı kaynaklarda bu kelimenin “konar göçer” şeklinde bir kullanımı olduğu görülürken bazı kaynaklarda da “konargöçer” şeklinde bir kullanımının olduğu görülür. Bu da kişinin doğru bilgiye ulaşmasını engelleyen unsurlardan bir tanesi olur. Konargöçer kelimesinin doğru yazılış şekli “konargöçer” şeklindedir. Bu kelimenin doğru yazılışını şu cümlelerle örneklendirmek mümkündür: