Kongre eş anlamlısı nedir? Kongre kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Farklı dillerden gelip dilimize yerleşen birçok kelime vardır. Kongre kelimesi de bunlardan biridir. İsim türünde olan bu kelime Fransızca kökenlidir. Fransızcada "meclis, toplantı" anlamına gelen "congrès" kelimesinden evrilmiştir. Bu kelime aynı zamanda Latince "congressum" evrilmiştir.

Türk Dil Kurumuna göre kongre kelimesinin üç farklı anlamı vardır:

Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılımı ile yapılan toplantı.

Kurultay: Bir kuruluşun gündemindeki sorunları, temel konuları konuşmak ve yeni kurullar seçmek üzere belirli sürelerle ya da gerektikçe yaptığı genel toplantı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi ile senatonun bir aradayken aldıkları isim.

Kongre kelimesi farklı bir kelime ile bir araya gelerek birleşik türde ve yeni bir kelime de üretebilir. "Umumi kongre" birleşik kelimesi bu duruma uygun bir örnektir.

Kongre kelimesinin eş anlamı olan kelimeler nelerdir?

Kongre kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "kurultay"dır. Bir kelimenin cümle içinde hangi amaç ile kullanıldığını bilmek, eş anlamlı kelimelerin kullanımı için önemlidir. Doğru kelimeyi kullanmak için cümlenin bütününe bakılır. Kongrenin eş anlamlısı olan kurultay kelimesi ise Moğolca kökenli bir kelimedir. Kurultay kelimesi Moğolcada Cengiz Han yasasında büyük aile toplantıları anlamında kullanılır.

Kongrenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kongre eş anlamlısı kelime ve kongre kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler, deyimler ve atasözleri şu şekildedir:

Kongredeki konuşman herkesi etkiledi.

Kurultay bu ayın sonunda toplandığında sıkıntılarını söylersin.

Kurultaya katılacak olan delegelerin hiçbiriyle daha önce tanışmamış.



