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  4. Konser alanını tek tek terk ettiler.. Ajda Pekkan sahneye bir türlü çıkmayınca yuhalama ve alkışlarla tepki gösterildi! Sebebi bakın neymiş

Konser alanını tek tek terk ettiler.. Ajda Pekkan sahneye bir türlü çıkmayınca yuhalama ve alkışlarla tepki gösterildi! Sebebi bakın neymiş

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.09.2024 07:39
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Ünlü sanatçı Ajda Pekkan geçtiğimiz aylarda konserinde yaşanan protokol krizi ile gündemdeydi. Ünlü isim şimdi de Efes Antik Tiyatro’daki konserinde yaşananlarla gündemde. Ünlü şarkıcı yaşadığı aksilikler nedeniyle 21:00'deki konserine saat 22:00 olmasına rağmen başlamayınca izleyenler yuhalama ve alkışlarla tepki gösterdi. Hatta bazıları konser alanını terk etti. Ajda Pekkan sahneye çıkar çıkmaz herkesten özür diledi.

Konser alanını tek tek terk ettiler.. Ajda Pekkan sahneye bir türlü çıkmayınca yuhalama ve alkışlarla tepki gösterildi! Sebebi bakın neymiş

MYNET-Süperstar olarak anılan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Efes Antik Tiyatro'da düzenlenen konserine geç kaldı. Ünlü şarkıcı 21:00'deki konserine saat 22:00 olmasına rağmen başlamayınca yuhalama sesleri yükselmeye başladı.

KONSER ALANINI TERK ETTİLER

Pekkan, yaşadığı teknik aksilikler nedeniyle konser alanına geç gidebildi. Trafik sıkışıklığı ve sahne hazırlıkları gibi problemler konserin bir saatten fazla gecikmesine neden oldu.

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Seyirciler, bu durum karşısında sabırsızlanırken, bazı kişiler konser alanını terk etmeye bile başladı.

Gecikme saati uzadıkça, izleyicilerden gelen tepkiler de büyümeye başladı. Pek çok seyirci sosyal medyada yaşanan aksaklıklarla ilgili yorumlar yaparken, organizasyonun yetersizliğinden şikâyet edenler oldu.

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ÖZÜR DİLEDİ

Saatler süren bekleyişin ardından Ajda Pekkan, sonunda sahneye çıkarak hayranlarını selamladı.

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Ajda Pekkan, "Değerli alkışlarınız için çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Efendim kusura bakmayın bu akşam neler çektiğimi bir bilseniz yemin ediyorum. Ben hiç böyle tahmin etmedim. Böyle yerlerin tabi ki ön provası yapılamıyor mesafeler açısından. Sizlerin yüzünüzden demiyeceğim ama benim yüzümden sizler de çok beklediniz biliyorum bu yüzde çok özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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