Konsere geç kalan Koray Avcı’nın imdadına zabıta yetişti

Koray Avcı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında sahne aldı. Sporda olduğu için konsere geç kalmak üzere olan Koray Avcı’nın imdadına, zabıta yetişti.

Avcı, motor üzerindeki eğlenceli hallerini sosyal medya hesabından paylaştı. Vatandaşlara 'hadi konsere' diyerek seslendi.

"KAFAYI YİYORUM"

Yoldan geçen vatandaşlara ''Hadi konser yok mu konser'' diyerek seslenen Koray Avcı çok neşeliydi. Ünlü sanatçı şu sözleri söyledi, "Dün de konsere böyle gittik artık motorla gitmeye karar verdim. Arabayla 40 dakika gösteriyor. Şimdi ben 40 dakika nerede oturayım? Ben zaten kafayı yiyorum sahneye çıkayım diye!"

