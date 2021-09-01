MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Konsere geç kalan Koray Avcı’nın imdadına zabıta yetişti

Konsere geç kalan Koray Avcı’nın imdadına zabıta yetişti

01.09.2021 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı programında sahne alan ünlü şarkıcı Koray Avcı’yı konsere Zabıta Ahmet yetiştirdi. Ünlü şarkıcı o anları Instagram hesabından paylaştı.

Konsere geç kalan Koray Avcı’nın imdadına zabıta yetişti

Koray Avcı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında sahne aldı. Sporda olduğu için konsere geç kalmak üzere olan Koray Avcı’nın imdadına, zabıta yetişti.

koray-avci-2_1

Avcı, motor üzerindeki eğlenceli hallerini sosyal medya hesabından paylaştı. Vatandaşlara 'hadi konsere' diyerek seslendi.

"KAFAYI YİYORUM"

Yoldan geçen vatandaşlara ''Hadi konser yok mu konser'' diyerek seslenen Koray Avcı çok neşeliydi. Ünlü sanatçı şu sözleri söyledi, "Dün de konsere böyle gittik artık motorla gitmeye karar verdim. Arabayla 40 dakika gösteriyor. Şimdi ben 40 dakika nerede oturayım? Ben zaten kafayı yiyorum sahneye çıkayım diye!"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizdeİnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizde
PARTNEREline çatal ve bıçak alan ünlü şarkıcının bu pozu beğeni rekoru kırdıEline çatal ve bıçak alan ünlü şarkıcının bu pozu beğeni rekoru kırdı
Serap Paköz’ü sinirlendirdiler! "Estetikten dolayı konuşamıyor"Serap Paköz’ü sinirlendirdiler! "Estetikten dolayı konuşamıyor"
Anahtar Kelimeler:
Koray Avcı Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne oldu geç kaldıysa vardır bi açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Duvardan akan sıvı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Duvardan akan sıvı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

İstanbul'da büyük yangın! Patlama sesleri peş peşe geliyor

İstanbul'da büyük yangın! Patlama sesleri peş peşe geliyor

Hastane önünde büyük skandal! Göz göre göre can verdi

Hastane önünde büyük skandal! Göz göre göre can verdi

Kan donduran vahşet! Cinnet getiren imam 3 küçük kızını öldürdü

Kan donduran vahşet! Cinnet getiren imam 3 küçük kızını öldürdü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir yıl önce evlenmişti! Öğretmen eşine notu olay oldu

Bir yıl önce evlenmişti! Öğretmen eşine notu olay oldu

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

Hepsi aynı anda cinsel ilişkiye girdi!

Hepsi aynı anda cinsel ilişkiye girdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.