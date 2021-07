Konsere gitti ama şovu o yaptı! Gonca Vuslateri mikrofonu kapıp Sezen Aksu'yu andı

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, oyuncular camiasının en renkli kişiliklerinden biri sayılıyor. Yer aldığı projeleri sırtlamayı bilen ve oyunculuk yeteneğine şapka çıkarılan Gonca Vuslateri, deli dolu karakteriyle sosyal medyada da öne çıkmayı başarıyor. Her anın tadını çıkarmaya çalışan ve her duyguyu uçlarda yaşamayı seven ünlü oyuncu, sahne teklifleri de almaya başladı. Bu yüzden, başrol oynayacağı "Uzak Şehrin Masalı" dizisinden son anda ayrıldı. Ama başka bir projesinin çekimleri önceki gün başladı bile. "Allah Yazdıysa Bozsun" adlı romantik komedi filminde başrol oynayan Gonca Vuslateri, ilk set gününün akşamında da çok özlediği konserlerden birine gitti. Simge Sağın'ı dinlemeye giden ünlü oyuncu, yine uslu durmadı ve mikrofonu kaptı.

Sezen Aksu'yu andı

Simge Sağın'ı en önden izleyen Gonca Vuslateri, aldığı sahne teklifleri için hazırlanmaya başlamış gibi görünüyor. Çünkü konserin bir noktasında mikrofonu aldı ve Sezen Aksu'yu andı.

Ünlü oyuncunun, "Sezen Aksu'nun sahne aldığındaki son cümlesini sizlere yeniden hatırlatmak isterim. Türkiye gençlerindir ve gençlerin kalacaktır!" sözleri alkışlarla karşılandı.