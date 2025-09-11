YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Konserve gıda salgını: O ülkede 2 kişi öldü! Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı! Konserve tüketmeden önce dikkat

İtalya’nın güneyinde bir yemek arabasından yayılan botulizm salgını korku saçtı. Konserve gıdalardaki Clostridium botulinum bakterisinin neden olduğu zehirlenme, iki kişinin ölümüne ve onlarca kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açtı. Yetkililer, halkı konserve ürünlere karşı dikkatli olmaya çağırırken, bu ölümcül salgının detayları ortaya çıktı.

Konserve gıda salgını: O ülkede 2 kişi öldü! Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı! Konserve tüketmeden önce dikkat
Sedef Karatay

İtalya’nın güneyinde bir yemek arabasından yayılan botulizm salgını korku ve paniğe yol açtı. Konserve gıdalardan kaynaklanan bu salgında iki kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, salgının Clostridium botulinum bakterisinin ürettiği toksinden kaynaklandığını doğruladı. Bu bakteri, özellikle uygun olmayan koşullarda hazırlanan konserve gıdalarda çoğalarak ölümcül sonuçlara neden olabiliyor.

BOTULİZM: GÖRÜNMEZ VE ÖLÜMCÜL BİR TEHLİKE

Botulizm, sinir sistemini hedef alan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir zehirlenme türü. Clostridium botulinum bakterisinin ürettiği toksin, kas güçsüzlüğü, görme bozuklukları, yutma güçlüğü gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bazı vakalarda solunum yetmezliği ve ölümle sonuçlanabiliyor. Belirtiler genellikle gıdanın tüketiminden 18-36 saat sonra ortaya çıkıyor. Teşhis, belirtilerin diğer nörolojik hastalıklarla benzerlik göstermesi nedeniyle zorlu olsa da, kan, dışkı ve gıda örneklerinin laboratuvar testleriyle doğrulanıyor.

Konserve gıda salgını: O ülkede 2 kişi öldü! Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı! Konserve tüketmeden önce dikkat 1

KONSERVELER NEDEN RİSKLİ?

Konserveleme işlemi, gıdanın havayla temasını keserek bozulmasını önler. Ancak bu oksijensiz ortam, C. botulinum bakterisi için ideal bir üreme alanı yaratır. Bakterinin sporları toprakta bulunur ve yetersiz ısıda işlenen düşük asitli gıdalarda (brokoli, yeşil fasulye, mısır, kırmızı pancar, bezelye) aktif hale gelebilir. Toksinin görünmez, tatsız ve kokusuz olması, bozulmuş gıdanın fark edilmesini zorlaştırıyor. Özellikle ev yapımı konserveler bu tür salgınlara sıkça neden oluyor.

TEDAVİ VE ÖNLEM YOLLARI

Botulizm tedavisinde erken müdahale hayati önem taşıyor. Antitoksinler, toksini etkisiz hale getirerek hastalığın ilerlemesini durdurabiliyor, ancak mevcut hasarı geri çeviremiyor. Destekleyici bakım ise solunum güçlüğü gibi komplikasyonları yönetmek için kullanılıyor. İyileşme süreci uzun sürebiliyor ve hastalarda yorgunluk ile solunum sorunları devam edebiliyor.

Konserve gıda salgını: O ülkede 2 kişi öldü! Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı! Konserve tüketmeden önce dikkat 2

RİSKİ AZALTMAK İÇİN ŞU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİLMELİ:

  • Ezilmiş, şişmiş, sızdıran veya rengi değişmiş konserve ürünleri tüketmeyin.
  • Düşük asitli gıdaları evde konserve ediyorsanız, tüketmeden önce 10 dakika kaynatın.
  • Doğru basınçlı kaplar kullanın ve konserve talimatlarına uyun.

BOTULİNUM TOKSİNİNİN ŞAŞIRTICI YARARLARI

Tehlikelerine rağmen botulinum toksini, tıbbi alanda kontrollü dozlarda kullanılarak fayda sağlıyor. Kas spazmlarını azaltmak, kronik migreni tedavi etmek, şaşılık ve servikal distoni gibi rahatsızlıkları kontrol altına almak için kullanılıyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 1989’dan bu yana bu toksinin çeşitli tedaviler için kullanımını onayladı.

Konserve gıda salgını: O ülkede 2 kişi öldü! Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı! Konserve tüketmeden önce dikkat 3

YETKİLİLERDEN UYARI

İtalya’daki salgın, konserve gıdaların güvenilir kaynaklardan alınması ve uygun koşullarda saklanması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Yetkililer, özellikle sokak yemeklerinde kullanılan konserve ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Bu trajedi, gıda güvenliğinin önemini ve basit önlemlerle büyük faciaların önlenebileceğini ortaya koyuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MasterChef pırasalı Arnavut böreği tarifiMasterChef pırasalı Arnavut böreği tarifi
MasterChef çıtır çıtır Adana böreği tarifiMasterChef çıtır çıtır Adana böreği tarifi

Anahtar Kelimeler:
besin zehirlenmesi İtalya konserve gıda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

CHP'de gerginliğe yol açan kongrede kritik karar: "İstanbul'daki olay bitmiştir"

CHP'de gerginliğe yol açan kongrede kritik karar: "İstanbul'daki olay bitmiştir"

9 sene önce kaçak sigara imparatoru şimdi medya patronu! Kemal Can ve Mehmet Şakir Can her yerde aranıyor, kayyum...

9 sene önce kaçak sigara imparatoru şimdi medya patronu! Kemal Can ve Mehmet Şakir Can her yerde aranıyor, kayyum...

Osimhen sakatlanmıştı! Bir kötü haber daha...

Osimhen sakatlanmıştı! Bir kötü haber daha...

Tehlike alarmı: Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı!

Tehlike alarmı: Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı!

Kilosu 1000 euro: Sadece o şehirde üretilecek!

Kilosu 1000 euro: Sadece o şehirde üretilecek!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.