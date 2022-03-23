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Kontrolden çıkan bir kadın yolcu, uçağı birbirine kattı! Bağırdı, çağırdı, diğer yolculara tokat attı

23.03.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester’dan Antalya’ya doğru sefer düzenleyen bir yolcu uçağında yaşananlar dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İsmi açıklanmayan bir kadın yolcunun bağırarak diğer yolcuları tokatlamaya başlaması yüzüne uçak personeli devreye girdi. Yaklaşık 4 saat sürmesi planlanan uçuşta, Viyana’ya zorunlu iniş gerçekleştirildi ve kadın yolcu uçaktan indirildi.

Manchester havaalanından saat 9.15’te kalkan bir uçak Türkiye’nin Antalya şehrine doğru hareket ediyordu. Uçağın kalkışından kısa bir süre sonra ismi açıklanmayan bir kadın yolcu ayağa kalkarak bağırmaya başladı. Diğer yolculara tokat atan kadın yolcuyu uçak personeli sakinleştirmeye çalıştı. Kadının kontrol edilemez davranışları nedeniyle uçak yönünü değiştirerek Viyana’ya zorunlu iniş yaptı. Viyana’da uçaktan indirilen kadın nedeniyle sefer 15 dakika rötar yaptı.

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“UÇAĞIN ÖN KISMINDA BAĞIRMAYA BAŞLADI”

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Manchester Evening News'in haberine göre, görgü tanıkları kadın yolcu uçağın kalkışından yaklaşık 1 saat önce havaalanında huzursuzluk çıkartmaya başladığını dile getirdi. Çevresindeki eşyaları tekmelediğini gördükleri yolcunun uçakta bir anda ayağa kalkarak kokpitin olduğu kısma doğru hareketlendiğini söylediler. İnsanlara bağırdığını ifade ettikleri kadının sonrasında bir erkek yolcuya tokat attığını anlattılar. Görgü tanığı, “Uçağın ön kısmında bağırmaya başladı. Sesi giderek yükseldi ve agresifleşti. Uçağın arkasına doğru götürdüklerinde bile hala personele kızıyordu” dedi.

VİYANA’YA ZORUNLU İNİŞ YAPTI

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Uçaktan bulunan yolculardan biri yaşanan durum için, “Personel uçağı Viyana’ya yönlendirmeye karar verdi. Uçaktan inerken başka bir yolcuya daha vurdu. İlk defa bir kişi nedeniyle zorunlu iniş yapıldığını gördüm. Uçak personeli durumu çok iyi idare etti” ifadelerini kullandı.

Viyana’da polis ekipleri tarafından uçaktan indirilen yolcu gözaltına alındı. Davranışlarının nedeni henüz anlaşılamayan yolcu için soruşturma başlatıldı.

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İngiltere
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