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Saniye saniye kameraya yansıdı! Pilotun son hamlesi düşme tehlikesini önledi

02.02.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra’da havaalanına iniş yapmak isteyen bir uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle savruldu. Heathrow Havalimanı’na iniş yapmak isteyen British Airways’e ait bir uçağın pistte sürüklenme anları saniye saniye görüntülendi. Kameralara uçağın kuyruğundan çıkan dumanlar yansırken pilotun yeniden havalanarak son anda yaptığı manevra uçağın düşmesini engelledi ve olası bir felaketi önledi.

İngiltere ve İskoçya arasında günlerdir devam eden şiddetli rüzgar, Londra’da korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Seferini tamamlayarak havaalanına iniş yapmak isteyen bir uçak şiddetli rüzgar nedeniyle pistte sürüklendi. Kuyruğundan dumanlar çıkan uçak yere çakılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Pilotun refleksi sayesinde herhangi bir hasarla karşılaşılmadan tehlike engellendi.

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FELAKETTEN KIL PAYI DÖNÜLDÜ

Aberdeen'den kalkan British Airways'e air uçak, saat 10.50 civarında başkente ulaştı. İnişe geçen uçak, tam bu sırada sert rüzgarların muhalefetiyle karşılaştı. Piste iniş yapmaya çalışan uçak, saatte 150 kilometre esen rüzgar nedeniyle başarılı olamadı. Tekerleklerinin piste değmesinin ardından kuyruğu yerde sürüklenmeye başlayan uçak, fren yapmakta başarısız oldu.

Asfaltta sürüklenen kuyruktan dumanlar çıkarken, patlamanın yaşanmasına da saniyeler kaldı. Yeniden havalanmak zorunda kalan uçak, havada sola doğru dönerek ters dönme tehlikesi de atlattı. Olayın ardından yapılan resmi açıklamada, uçağın daha sonra sağ salim iniş yaptığı bildirildi. Felaketten, pilotun soğukkanlı refleksleri ve becerisi sayesinde dönüldüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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