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  4. Konuşanlar'da ağızları açık bırakan yanıt! Hasan Can Kaya 'kasık' yanıtıyla şoke oldu

Konuşanlar'da ağızları açık bırakan yanıt! Hasan Can Kaya 'kasık' yanıtıyla şoke oldu

10.01.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Can Kaya'nın sunumuyla Exxen'de yayınlanan Konuşanlar son fragmanına bir kadının siyahi sevgilisiyle ilgili yaptığı yorum damga vurdu. Ağızları açık bırakan sözleriyle şoke eden kadına dair sosyal medyada "Zıvanadan çıktı gelenler" yorumları yağdı.

Konuşanlar'da ağızları açık bırakan yanıt! Hasan Can Kaya 'kasık' yanıtıyla şoke oldu

Youtube'da hatırı sayılır bir hayran kitlesi yaptıktan sonra Acun Ilıcalı'nın Exxen'e transfer ettiği Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar fragmanıyla bile gündem oluyor.

Son olarak programa katılan çift sosyal medyada da gündem oldu. Dodi adından siyahi bir eşi olan genç kadın, Hasan Can Kaya'nın "Dodi'nin en çok nesinden etkilendin?" sorusuna ağızları açık bırakan bir yanıt verdi.

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Konuk soruya "Kasıklarından" yanıtı verince komedyen şoke oldu. Hasan Can Kaya "Biz şoka uğramayalım diye ufak ufak gidiyor oraya doğru. Mikrofonu vermeyin onun içeride mikronu vardır" diyerek stüdyoyu kahkahaya boğdu.

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O anları izleyen bazı seyirciler ise "Zıvanadan çıktı gelenler" yorumlarında bulundu.

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Hasan Can Kaya Acun Ilıcalı bist bist 100 sevgilisi

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