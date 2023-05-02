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Konuşanlar'da Hasan Can Kaya'ya olay itiraf! Defalarca aldatılan kadın intikam için bakın ne yapmış

02.05.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Can Kaya'nın Exxen'de izleyicisinin karşısına çıkan programı Konuşanlar'da ilginç olayların ardı arkası kesilmiyor. Her bölümü ayrı bir olay olan Konuşanlar'ın 104. bölümü tanıtımı yine gündem oldu. Programın tanıtımına 'Defalarca aldatıldım' diyen kadının göğüs estetiği itirafı damga vurdu. Genç kadının anlattıkları stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Konuşanlar'da Hasan Can Kaya'ya olay itiraf! Defalarca aldatılan kadın intikam için bakın ne yapmış

Exxen'de yayınlanan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı her bölümüyle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Konuşanlar'ın 104. bölüm tanıtımında da bir genç kadının defalarca aldatıldıktan sonra göğüslerini eski sevgilisinin eniştesine büyüttürdüğü itirafı damga vurdu.

Konuk seçmek için katılımcılara sorular soran Hasan Can Kaya genç konuğuna 'Gayet güzelsin neden sevgilin yok?' diye sordu. Genç kadın ise 'Bir ilişkim oldu 4 sene sürdü 3 kere aldatıldım' yanıtını verdi.

Genç kadının aldatılmanın ardından yaptırdığı göğüs estetiği itirafı ise herkesi kahkahaya boğdu. Genç kadın 'Ayrıldıktan sonra onun eniştesine göğüs estetiği oldum ve bir ay sonra bana geri döndü' dedi.

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GÖĞÜS İTİRAFI DAMGA VURDU

Hasan Can Kaya ise "Göğüslerini küçülttün mü?" diye bir soru daha sordu. 'Büyülttüm' yanıtını veren kadının cevabı herkesi güldürdü. Hasan Can ise 'Eski hali nasıldı diye bi' düşündüm' diyerek güldürmeye devam etti.

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Genç kadın gülüşmelerin arasında 'Eski sevgilim onları görmek benim hakkım diyerek bana döndü, sonra da beni iki kere daha aldattı' sözleriyle herkesi şoke etti..

Hasan Can ise yine bir espirili yanıt ile 'Demek ki başka ameliyatlar daha olduysa' yanıtını verdi.

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