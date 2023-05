Konuşanlar'ı sunan Hasan Can'dan bomba tespit! "Kıllı erkekler beni eklesin"

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar her hafta Exxen’de yayınlanıyor. Konuşanlar'ın 107. bölüm tanıtımında Hasan Can Kaya bir konuğuna "Kafandaki ideal sevgili adayının hangi özelliğinden vazgeçebilirsin" sorusunu sordu. Konuğun yanıtının üzerine Hasan Can'ın "Kıllı erkekler beni eklesin" demesi izleyicileri kahkahalara boğdu.

"Lazere gidiyor benim sevgilim şu an, olmasa da olur. Sakal seviyorum zaten" demesinin üzerine Hasan Can "Kızıl kızlar esmer kıllı erkek seviyorlar arkadaşlar" tespitinde bulundu.

Hasan Can'ın bu açıklamasının ardından salonda bulunan kızıl saçlı başka bir konuk "Evet" diye bağırdı. Bunun üzerine Hasan Can'ın "Anladınız herhalde. Böyle 'eveeet, hah’. Kıllı erkekler beni eklesin" demesi salondakileri güldürdü.