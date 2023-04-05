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  4. Konya'da feci kaza! Anne öldü, baba ve 2 çocuğu yaralandı

Konya'da feci kaza! Anne öldü, baba ve 2 çocuğu yaralandı

05.04.2023 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarptı. Feci kazada sürücü ve 2 çocuğu yaralandı, eşi Ayşegül K. ise hayatını kaybetti.

Konya'da feci kaza! Anne öldü, baba ve 2 çocuğu yaralandı

Konya'daki kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Belh Caddesi'nde meydana geldi. Osman K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

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Kazada sürücü Osman K. ie çocukları A.K. ve B.P. yaralanırken, eşi Ayşegül K. ise yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ile iki çocuğu, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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