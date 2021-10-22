'Konyalım' şarkısıyla ünlenen Nadide Sultan'ın mutlu aile pozlarına beğeni yağıyor!

Bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Nadide Sultan, 2017 yılından beri herhangi bir müzik çalışması yapmadı. Gözlerden uzak yaşayan Nadide Sultan, mutluluğu ailesinde buldu. Ünlü şarkıcının oğluyla sevgi dolu pozları, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

44 yaşındaki Nadide Sultan, 2004-2006 yılları arasında Murat Sakaryalı ile evli kalmıştı.

2014 yılında hayatını Hakan Yonat ile birleştiren ünlü şarkıcının, bu evlilikten bir oğlu oldu.

Oğluyla geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşan Nadide Sultan'a takipçilerinden övgü dolu yorumlar geliyor.

GÖĞÜSLERİNİ KÜÇÜLTTÜRMÜŞTÜ

Nadide Sultan, kendisini milyonlara tanıtan Konyalım şarkısının ardından objektiflere seksi pozlar vermiş, Sultan'ın büyük göğüsleri çok konuşulmuştu.

Eleştirilere dayanamayan Nadide Sultan, göğüslerini küçültmek için bıçak altına yatmış, magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu.

Bir dönem geçmişte verdiği seksi pozlar yüzünden pişmanlık yaşadığını belirten Nadide Sultan, yıllar sonra verdiği bir röportajında, artık tüm hatalarıyla barışık olduğunu söylemişti.



