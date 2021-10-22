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  4. 'Konyalım' şarkısıyla ünlenen Nadide Sultan'ın mutlu aile pozlarına beğeni yağıyor!

'Konyalım' şarkısıyla ünlenen Nadide Sultan'ın mutlu aile pozlarına beğeni yağıyor!

22.10.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Konyalım' şarkısıyla ünlenen ancak uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren Nadide Sultan, 2014 yılında Facebook'tan görüştüğü Hakan Yonat ile dünyaevine girmişti. Nadide Sultan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mutlu aile pozlarına beğeni yağıyor.

'Konyalım' şarkısıyla ünlenen Nadide Sultan'ın mutlu aile pozlarına beğeni yağıyor!

Bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Nadide Sultan, 2017 yılından beri herhangi bir müzik çalışması yapmadı. Gözlerden uzak yaşayan Nadide Sultan, mutluluğu ailesinde buldu. Ünlü şarkıcının oğluyla sevgi dolu pozları, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Bir dönem göğüs küçültme ameliyatıyla gündeme oturan Nadide Sultan'ın mutlu aile pozlarına beğeni yağıyor!

44 yaşındaki Nadide Sultan, 2004-2006 yılları arasında Murat Sakaryalı ile evli kalmıştı.

Bir dönem göğüs küçültme ameliyatıyla gündeme oturan Nadide Sultan'ın mutlu aile pozlarına beğeni yağıyor!

2014 yılında hayatını Hakan Yonat ile birleştiren ünlü şarkıcının, bu evlilikten bir oğlu oldu.

Bir dönem göğüs küçültme ameliyatıyla gündeme oturan Nadide Sultan'ın mutlu aile pozlarına beğeni yağıyor!

Oğluyla geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşan Nadide Sultan'a takipçilerinden övgü dolu yorumlar geliyor.

Bir dönem göğüs küçültme ameliyatıyla gündeme oturan Nadide Sultan'ın mutlu aile pozlarına beğeni yağıyor!

Bir dönem göğüs küçültme ameliyatıyla gündeme oturan Nadide Sultan'ın mutlu aile pozlarına beğeni yağıyor!

GÖĞÜSLERİNİ KÜÇÜLTTÜRMÜŞTÜ

Nadide Sultan, kendisini milyonlara tanıtan Konyalım şarkısının ardından objektiflere seksi pozlar vermiş, Sultan'ın büyük göğüsleri çok konuşulmuştu.

Bir dönem göğüs küçültme ameliyatıyla gündeme oturan Nadide Sultan'ın mutlu aile pozlarına beğeni yağıyor!

Eleştirilere dayanamayan Nadide Sultan, göğüslerini küçültmek için bıçak altına yatmış, magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu.

Bir dönem göğüs küçültme ameliyatıyla gündeme oturan Nadide Sultan'ın mutlu aile pozlarına beğeni yağıyor!

Bir dönem geçmişte verdiği seksi pozlar yüzünden pişmanlık yaşadığını belirten Nadide Sultan, yıllar sonra verdiği bir röportajında, artık tüm hatalarıyla barışık olduğunu söylemişti.

Bir dönem göğüs küçültme ameliyatıyla gündeme oturan Nadide Sultan'ın mutlu aile pozlarına beğeni yağıyor!


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