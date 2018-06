Konyaspor'un yeni hocası Rıza Çalımbay

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı odasında gerçekleşen törende Konyaspor’un 96. kuruluş yıl dönümü anısına hazırlanan kısa film izlenerek pasta kesildi, ardından Rıza Çalımbay ve kulüp başkanı Hilmi Kulluk sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Hilmi Kulluk konuşmasında, Konyaspor’un hedeflerine Rıza Çalımbay ile ulaşacağını söyledi. Kulluk, taraftar ve camianın desteğiyle başarılı günler yaşayacaklarını kaydetti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay konuşmasında, çalışmak istediği hedefi olan bir kulübe geldiğini söyledi. Takımın zor bir sezon geçirdiğini hatırlatan Çalımbay, görevde olduğu sürece zor günler yaşanmayacağı sözünü verdi. Çalımbay şöyle konuştu: “Geçen sezona kimsenin aldanmasını istemiyorum, zor bir sezon geçirdi Konyaspor. Bir kere şunun sözünü verebilirim, kesinlikle biz olduğumuz sürece inşallah sıkıntılar yaşanmayacak. Bizim burada hedefimiz var. Ben ve ekibim gittiğimiz her yerde her takıma çok iyi şeyler katarak başarılar yakalayarak ayrıldık. Burada da iyi şeyler yapacağıma yürekten inanıyorum. Çünkü geldiğim günden beri hem yönetim kurulunun konuşmaları hem prensipleri hem de ileri görüşleri mükemmel, dört dörtlük. Onun için geçekten iyi karar verdiğime sevindim, iyi ki böyle bir karar vermişim. Burada gerçekten çok başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. Takıma her türlü takviyelerimizi de yapacağız, yönetimimizle onları da paylaştık, her şeyi paylaştık. Eksik görülen iyi yönlerini konuştuk. Çok güzel kararlar verdik. Bunları da sezon başlayana kadar hallettiğimiz takdirde gerçekten herkesin özellikle taraftarın özlediği Konyaspor’u seyredecekler, görecekler.”