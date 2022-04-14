Kopan parmaklarını çöpe attılar!

Aslen Hindistanlı olan ve çok az İngilizce bilen 27 yaşındaki Viraj Kakadia, haftanın altı günü çalıştığı fabrikada o gün güvenlik için kullanıyor oldukları iki çelik eldivenden sadece birini giymişti ve biber kesmek için bir makineyi kullanıyordu. Makineyi yeniden başlatmaya çalışırken parmakları sıkıştı ve bu kaza iki parmağının kopmasına neden oldu. Kakadia’nın iddiasına göre kazanın ardından patronları ambulans çağırmak yerine taksi aramayı tercih ettiler.

Tedavi için götürüldüğü Paddington'daki St Mary's hastanesinde doktorları ona parmaklarının nerede olduğunu sordular. Fabrika, parmaklarını attıklarını bildirdi ve şirkete yakın bir kaynak da bunu doğruladı.

20.000 POUND TAZMİNAT

İşçi sendikası genç adam için 20.000 pounddan daha yüksek miktarda bir ihmal tazminatı başvurusunda bulundu. Londra organizatörü Hiten Vaidya, "Ambulans çağırmaları gerekirdi. Bu işverenlerin sorumluluğu ve olan şey kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Vaidya ayrıca sebze kesme makinesinde sensör veya emniyet muhafazası olmadığını iddia etti ve kesme makinesinin kazadan önceki hafta içinde birkaç kez arızalandığını ancak kullanımda kalmaya devam ettiğini söyledi. Ancak şirkete yakın kişiler, tüm işçilerin yeterli kişisel koruyucu ekipmana sahip olduğu ve makinenin çalışır durumda olduğu ve bir taksinin hastaneye gitmek için "mümkün olan en hızlı araçları" sunduğu konusunda ısrar ediyor.

TELAFİSİ YOK

İşverenleri parmaklarını buz dolu bir kaba koyup hastaneye gönderseydi ve daha yardımcı olsaydı şimdi hala sağlam sağlam olabileceğini söyleyen Viraj şimdi işine geri döndü ancak çoğunu kaybettiği parmağını hala bükemiyor ve acı çekiyor. Bunun para meselesi olmadığını söyleyen genç adam bu yaralanmayı telafi edecek herhangi bir şey olmadığını belirtirken işçi sendikasının yardımını beklediğini ve bu ihmalin başka kimsenin başına gelmemesinin sağlanmasını beklediğini söyledi.

REDDETTİLER

Firma sözcüleri suçlamaları inkâr ederken çalışanlarının refahını ve güvenliğini ne kadar önemsediklerine de dikkat çektiler. Olabilecek en hızlı şekilde müdahale ettiklerini ve desteklerini esirgemediklerini de eklediler.



