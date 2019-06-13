Köpek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı

Çınar ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Bilmece köyünde M.V.Y.’ye ait köpekte kuduz tespit edildi.
Köpek, görevliler tarafından itlaf edilirken, köy 6 ay boyunca karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
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