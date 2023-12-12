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KOPENHAG GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR! Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5'ta canlı yayınlanacak mı? 12 Aralık 2023 TV8,5 yayın akışı

12.12.2023 14:01 | Son Güncelleme:
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Kopenhag Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar sporseverler tarafından merak konusu oldu. Sarı kırmızılı temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde tur peşinde. Grupta Danimarka ekibiyle İstanbul'da oynanan maç 2-2 eşitlikle sona ermişti. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 5 karşılaşmada 1 üstünlük, 2 eşitlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı kırmızılıların 5 puanı bulunuyor. Peki, Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5'ta canlı yayınlanacak mı? İşte, Kopenhag Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar...

Kopenhag Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar 12 Aralık 2023 Salı günü arama motorlarında sorgulanıyor. sarı kırmızılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaderinin belirleneceği maça çıkacak. Teknik Direktör Okan Buruk'un çalıştırdığı sarı-kırmızılı temsilcimiz sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İşte, Kopenhag Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar...

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KOPENHAG GALATASARAY MAÇI TV8,5'TA MI?

Kopenhag Galatasaray maçı bugün (12 Aralık 2023 Salı) saat 23.00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

Kopenhag Galatasaray maç 1

KOPENHAG GALATASARAY MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ

Blue Sport 6 Live HD
C More Suomi
Cosmote Sport 3 HD
Cytavision Sports 6 HD
DAZN Canada ($/geo/R)
DAZN Deutsch ($/geo/R)
Digi Sport 2 Romania HD
EXXEN Digital Türkiye
LiveScore [app] (ROI only)
M+ Liga de Campeones 7
MATCH! Arena HD
Nova Sport 4 Czech HD
Paramount+ USA ($/geo/R)
Pickx+ Sports 3 HD
Polsat Sport Premium 1 HD
Sport 24 At Sea Extra
Stan Sport Australia
Stöd 2 Sport 3
SuperSport LaLiga HD
TNT Sports 2 HD UK
TV2 Play Norge
TV4 Play+ Sverige
ViaPlay Baltic HD
ViaPlay Danmark HD
Ziggo Sport Docu

Kopenhag Galatasaray maç 2

TV 8,5 YAYIN AKIŞI (12 ARALIK 2023 SALI)

06:10 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finalleri (2000-2012)

06:35 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finalleri (2013-2022)

07:00 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na Doğru

07:20 Şampiyonlar Ligi Magazin

08:00 Klasikler

09:00 Şampiyonlar Ligi F Grubu Maç Özetleri

11:00 Hollanda Eredivisie 15. Hafta Özetleri

12:10 Suudi Arabistan Pro Lig 16. Hafta Özetleri

12:45 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1996-1997 En Güzel Goller

13:00 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin

14:00 Efsane Maçlar "Beşiktaş-Lyon"

17:10 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finalleri (2013-2022)

18:00 Şampiyonlar Ligi A Grubu Özetleri

20:05 Şampiyonlar Ligi Magazin

20:45 "Leipzig - Sevilla" Şampiyonlar Ligi B Grubu / Canlı

23:00 "Napoli - Braga" Şampiyonlar Ligi C Grubu / Canlı

01:00 Şampiyonlar Ligi Özel / Canlı

02:30 Şampiyonlar Ligi Özetler

03:30 "Kopenhag - Galatasaray" Şampiyonlar Ligi A Grubu

05:15 "Manchester - Bayern Münih" Şampiyonlar Ligi A Grubu


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