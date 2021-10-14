Kopenhag’ın ortasında özgürlükler kasabası! Sadece iki şey yasak: Koşmak ve fotoğraf çekmek

Danimarka’nın ortasında kurulan Christiania, kendi kanunları ve kuralları olan bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın içinde yer alan Christiania 34 hektarlık bir alanda bulunuyor. Günümüzde yaklaşık olarak 850 kişinin daimi ikamet ettiği Christiania aslında 1971 yılında hippilerin tek edilmiş askeri kışlalara yerleşmesi sonucunda oluştu.

TEK BİR KAPIDAN GİRİŞ SAĞLANIYOR

Dış dünyayla bağlantısını kesmeyi tercih eden Christiania’ya giriş sadece tek bir kapıdan sağlanıyor. Kasabanın girişinde bulunan devasa Prinsessegade Kapısı'nın üzerinde ise ziyaretçileri “Şu an Avrupa Birliği topraklarına veda ediyorsunuz” yazılı bir tabela karşılıyor.

ÖZGÜR ŞEHİR İLAN EDİLDİ

Kendilerini ayrı bir devlet olarak gören Christiania’nın özgün bir bayrağı ve Løn adını verdikleri para birimleri var.Uzun süren bir mahkeme sürecinin ardından da 2011 itibariyle Danimarka Hükumeti, Christiania bölgesini "Özgür Şehir" olarak kabul etti. Avrupa Birliği ve Danimarka kanunlarının uygulanmadığı Christiania, o dönemden beri Özgür Şehir unvanını sahip.

Dünyanın dört bir yanından sanatçıların ziyaret ettikleri Christiania’nın evleri grafiti çalışmalarıyla dolu. Burada yaşayan insanlar gündüz üretime katılıp geceleri ise müzik eşliğinde hep beraber eğleniyorlar.

KURALLARI BERABER BELİRLİYORLAR

Christiania’yı ilgilendiren bütün kararlar ortak mecliste alınıyor. Meclise dileyen bölge sakini katılıp, söz sahibi olabiliyor. Son alınan bir karara göre hırsızlık yapanın Christiania’da kalması yasak. Hırsızlık yaptığı tespit edilen kişi derhal sürgün için Kopenhag’a gönderiliyor. Bölgede özellikle çevreye zarar vermeyen araçlar tercih ediliyor. Aynı zaman vatandaşların vergi ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Yerel halk bölgeyi ziyaret edenlerin koşmasını ve fotoğraf çekmesini tamamen yasaklamış durumunda.



