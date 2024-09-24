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  4. Kör Nokta'nın güzeli Rabia Soytürk evleniyor! Evlilik teklifi aldı yüzüğü göz kamaştırdı

Kör Nokta'nın güzeli Rabia Soytürk evleniyor! Evlilik teklifi aldı yüzüğü göz kamaştırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.09.2024 09:17
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Gülperi, Benim Adım Melek, Duy Beni, Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede boy gösteren Rabia Soytürk şimdilerde yeni dizi Kör Nokta ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Rabia Soytürk bir süredir birlikte olduğu mimari tasarımcı sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi aldı. O anlar kısa sürede gündem oldu.

Kör Nokta'nın güzeli Rabia Soytürk evleniyor! Evlilik teklifi aldı yüzüğü göz kamaştırdı

İsmail Ege Şaşmaz ve Çağla Boz'la başrollerini paylaştığı Kör Nokta dizisinde boy gösteren Rabia Soytürk şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Rabia Soytürk bir süredir birlikte olduğu mimari tasarımcı sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi aldı.

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"O 'EVET' DEDİ"

O anları, çiftin yakın arkadaşı Sercan Yaşar paylaştı. Yaşar, sosyal medya hesabından "O 'Evet' dedi" notuyla paylaşım yaptı.

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BEĞENİ TOPLADI

Rabia Soytürk'ün bu mutlu anları kısa sürede beğeni topladı. Ünlü isme 'çok mutlu olun' yorumları yapılırken yüzüğü de dikkatlerden kaçmadı.

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Soytürk'ün büyük tektaşı adeta göz kamaştırdı.

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rabia soytürk
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