Kör Nokta'nın güzeli Rabia Soytürk evleniyor! Evlilik teklifi aldı yüzüğü göz kamaştırdı

İsmail Ege Şaşmaz ve Çağla Boz'la başrollerini paylaştığı Kör Nokta dizisinde boy gösteren Rabia Soytürk şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Rabia Soytürk bir süredir birlikte olduğu mimari tasarımcı sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi aldı.

"O 'EVET' DEDİ"

O anları, çiftin yakın arkadaşı Sercan Yaşar paylaştı. Yaşar, sosyal medya hesabından "O 'Evet' dedi" notuyla paylaşım yaptı.

BEĞENİ TOPLADI

Rabia Soytürk'ün bu mutlu anları kısa sürede beğeni topladı. Ünlü isme 'çok mutlu olun' yorumları yapılırken yüzüğü de dikkatlerden kaçmadı.

Soytürk'ün büyük tektaşı adeta göz kamaştırdı.