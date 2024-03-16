MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Koray Avcı'nın Yıldız Tilbe taklidi yaptığı dansı olay oldu! Sosyal medyada yorum yağdı: "Oruç başına vurmuş..."

Koray Avcı'nın Yıldız Tilbe taklidi yaptığı dansı olay oldu! Sosyal medyada yorum yağdı: "Oruç başına vurmuş..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.03.2024 14:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz müzikleriyle tanınan Koray Avcı, Yıldız Tilbe taklidi yaptığı dansı sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu dansla ilgili sosyal medyada yorum yağdı.

Koray Avcı'nın Yıldız Tilbe taklidi yaptığı dansı olay oldu! Sosyal medyada yorum yağdı: "Oruç başına vurmuş..."

Ünlü şarkıcı Koray Avcı, 2010 yılında Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Ali Taran'ın jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı.

Yıllar önce sokak şarkıcılığı yapan ve sonra yıldızı parlayan Koray Avcı sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Popbizde sitesinde yer alan habere göre, şarkıcı bu kez Yıldız Tilbe taklidiyle gündeme geldi. Avcı’nın sahnede yaptığı Yıldız Tilbe taklidi, TikTok platformunda viral oldu.

"YILDIZ TİLBE GRUPTAN AYRILDI"

Şarkıcının “Delikanlım” şarkısı söylerken yaptığı hareketler dikkat çekti. Sosyal medyada şarkıcının performansına yorum yağdı.

Şarkıcıya "Oruç başına mı vurdu!", "Yıldız Tilbe gruptan ayrıldı", "Yazık", "Çok kötü" gibi yorumlar yapıldı.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üçüncü çocuk açıklaması şaşırttı: “Hormonlarım zıplıyor”Üçüncü çocuk açıklaması şaşırttı: “Hormonlarım zıplıyor”
Erkekler oje sürer mi sorusuna bomba yanıt!Erkekler oje sürer mi sorusuna bomba yanıt!
Usta sanatçıdan kötü haber! Usta sanatçıdan kötü haber!
Anahtar Kelimeler:
Koray Avcı sosyal medya Acun Ilıcalı
En Çok Okunan Haberler
Vakaların yüzde 30'u ölümle sonuçlanıyor...

Vakaların yüzde 30'u ölümle sonuçlanıyor...

Belediye Başkanı makam aracında olanları kayıtları izleyince fark etti

Belediye Başkanı makam aracında olanları kayıtları izleyince fark etti

16 yaşındaki kız iğrenç istismarı saniye saniye anlattı!

16 yaşındaki kız iğrenç istismarı saniye saniye anlattı!

Düğün takıları gelinin mi damadın mı?

Düğün takıları gelinin mi damadın mı?

Emekliye seyyanen zamda yeni kulis!

Emekliye seyyanen zamda yeni kulis!

İmamoğlu: Öyle kabadayı laflar etme bana

İmamoğlu: Öyle kabadayı laflar etme bana

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.