Koray Avcı'nın Yıldız Tilbe taklidi yaptığı dansı olay oldu! Sosyal medyada yorum yağdı: "Oruç başına vurmuş..."

Ünlü şarkıcı Koray Avcı, 2010 yılında Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Ali Taran'ın jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı.

Yıllar önce sokak şarkıcılığı yapan ve sonra yıldızı parlayan Koray Avcı sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Popbizde sitesinde yer alan habere göre, şarkıcı bu kez Yıldız Tilbe taklidiyle gündeme geldi. Avcı’nın sahnede yaptığı Yıldız Tilbe taklidi, TikTok platformunda viral oldu.

"YILDIZ TİLBE GRUPTAN AYRILDI"

Şarkıcının “Delikanlım” şarkısı söylerken yaptığı hareketler dikkat çekti. Sosyal medyada şarkıcının performansına yorum yağdı.

Şarkıcıya "Oruç başına mı vurdu!", "Yıldız Tilbe gruptan ayrıldı", "Yazık", "Çok kötü" gibi yorumlar yapıldı.







