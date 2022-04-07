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Koray Candemir'in en acı günü! Koray Candemir kimdir? Koray Candemir kaç yaşında, nerelidir? Koray Candemir şarkıları nelerdir?

07.04.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti. En acı gününü yaşayan Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir, annesinin ölüm haberi ile yıkıldı. Yaşanan bu talihsiz olay sonrası Koray Candemir hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı. İşte Koray Candemir hakkında detaylı bilgiler!

Koray Candemir'in en acı günü! Koray Candemir kimdir? Koray Candemir kaç yaşında, nerelidir? Koray Candemir şarkıları nelerdir?

Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir, annesini kaybetti. Şarkıcı Koray Candemir'in annesi 81 yaşındaki Solmaz Candemir yaşadığı evin 9. katından düşerek hayatını kaybetti. Haberi alan sanatçı Koray Candemir annesinin ölüm haberi ile yıkıldı. Koray Candemir'in kim olduğu ve şarkıları merak edilip araştırılmaya başlandı. Koray Candemir hakkında merak edilen detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz...

KORAY CANDEMİR KİMDİR?

Orçun Koray Candemir, 7 Ağustos 1975 yılında İstanbul'da doğdu. Lisede kurduğu grubu ile Milliyet Liselerarası Müzik Yarışması'na katılan Candemir, grubu ile dereceye girdi. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul'da çeşitli mekanlarda sahne alan Candemir'in yolu bu dönemde Kargo grubundan Selim Öztürk ve Mehmet Şenol Şişli ile kesişti. Kargo'nun kurucuları olan Selim Öztürk ve Mehmet Şenol Şişli gruptan ayrılan solistleri Deniz Aytekin yerine yeni solist olarak Koray Candemir ile anlaştılar. 1996 yılında Raks Müzik'ten çıkan, Kargo'nun Yarına Ne Kaldı? albümüyle bir anda tanınan Candemir 1997 yılında Plaza Müzik'ten çıkan Sevmek Zor albümlerinde solist kimliği ile ön plana çıktı. 1998 yılında Raks Müzik'ten çıkan Yalnızlık Mevsimi albümünde bulunan parçalarda artık müzisyen kimliği ile de ön plana çıkan Candemir, 2000 yılında Universal Müzik'ten çıkan Sen Bir Meleksin albümünde besteci ve söz yazarı olarak yer aldı. 2001 yılında grupta başlayan anlaşmazlıklar sonucu Kargo grubu dağılmış ve bu dönemde çıkarttıkları Best of Kargo albümüyle bir devri kapattılar.

KARGO GRUBUNA DÖNÜŞÜ

Koray Candemir, Kargo ile 2004 yılında tekrar bir araya geldi. Bu ekiple 2004 yılında Ateş ve Su albümünü çıkartan Candemir, bu albümde sözlerin ve bestelerin büyük bir kısmına da imzasını attı. Bu ekiple 2005 yılında Yıldızların Altında isminde bir cover albüm çıkartan Candemir, bu albümün ardından da Kargo ile beraber Türkiye'nin pek çok yerinde konserler verdi. 2007 yılında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Habitat için Gençlik Derneği tarafından Y-PEER Türkiye ile yürütülen, gençlerin cinsel sağlığı, üreme sağlığı ve hakları kampanyasında sözcülük görevi üstlendi. 2008 yılında müzikal açıdan Kargo ile bazı anlaşmazlıklar yaşadı ve Kargo ile yollarını ayırmak durumunda kaldı.

KORAY CANDEMİR ŞARKILARI NELERDİR?

  • Nefesini Tut
  • İçini Dök
  • Eskisi Gibi Olmaz
  • Sade
  • Aşk
  • Gerçek Acıtır
  • Her Şey Yalan
  • Seni Sevmesem
  • Kuyunun Dibinde
  • Ailemin Yanında Dururken
  • Seni Sevmesem
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