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Kore yapımı drama The Glory'nin yıldızı Song Hye Kyo’nu bir de Instagram’da görün! İddialı pozlar

12.04.2023 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kore yapımı The Glory dizisi son dönemin beğenilen yapımları arasında yer alıyor. The Glory’nin güzeller güzeli yıldızı Song Hye Kyo sosyal medya hesabından iddialı pozlarını paylaştı. Ünlü isim güzelliğiyle adeta takipçilerini büyüledi.

Kore yapımı drama The Glory'nin yıldızı Song Hye Kyo’nu bir de Instagram’da görün! İddialı pozlar

Oyuncuları arasında Song Hye Kyo, Lee Do-hyun, Lim Ji-yeon, Yeom Hye-ran gibi isimlerin yer aldığı The Glory dizisi son dönemin ses getiren yapımlarından biri. Güzelliği ve oyunculuğu ile dikkat çeken Song Hye Kyo Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

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41 yaşındaki ünlü ismin Instagram hesabında 15,5 milyon takipçisi bulunuyor. Song Hye Kyo'nun fotoğrafları binlerce beğeni alıyor.

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Song Hye Kyo, Sejong Üniversitesi Sinema ve Tiyatro bölümü mezunu. Ünlü ismin doğum günü ile ilgili şaşırtan bir detay bulunuyor.

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Doğduğunda hastalanan Song Hye Kyo’nun hayatta kalamayacağı düşünülmüş. İyileşmesi üzerine, ebeveynleri Song'un doğumunu 26 Şubat 1982 (gerçek doğum günü yerine) olarak kaydetmişler.

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