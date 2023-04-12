Kore yapımı drama The Glory'nin yıldızı Song Hye Kyo’nu bir de Instagram’da görün! İddialı pozlar

Oyuncuları arasında Song Hye Kyo, Lee Do-hyun, Lim Ji-yeon, Yeom Hye-ran gibi isimlerin yer aldığı The Glory dizisi son dönemin ses getiren yapımlarından biri. Güzelliği ve oyunculuğu ile dikkat çeken Song Hye Kyo Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

41 yaşındaki ünlü ismin Instagram hesabında 15,5 milyon takipçisi bulunuyor. Song Hye Kyo'nun fotoğrafları binlerce beğeni alıyor.

Song Hye Kyo, Sejong Üniversitesi Sinema ve Tiyatro bölümü mezunu. Ünlü ismin doğum günü ile ilgili şaşırtan bir detay bulunuyor.

Doğduğunda hastalanan Song Hye Kyo’nun hayatta kalamayacağı düşünülmüş. İyileşmesi üzerine, ebeveynleri Song'un doğumunu 26 Şubat 1982 (gerçek doğum günü yerine) olarak kaydetmişler.





