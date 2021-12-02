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Körelmiş bıçaklarınızı hayata döndürün! Evde uygulayabileceğiniz pratik ve etkili bıçak bileme yöntemleri

02.12.2021 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle yemek yaparken kullandığımız bıçakların keskin olması çok önemli. Körelmiş bir bıçak kullandığımızda bir şeyleri kesmek oldukça zorlaşır. Peki bu konuda ne yapılabilir? Tabii ki körelmiş bıçakları çöpe atmaya gerek yok. Sizin için hazırladığımız bıçak bileme yöntemleri ile kullandığınız bıçakları, ilk günkü keskinliğine kavuşturabilirsiniz.

Körelmiş bıçaklarınızı hayata döndürün! Evde uygulayabileceğiniz pratik ve etkili bıçak bileme yöntemleri

Bıçakları yemek yaparken kullandığımız enstrümanlar olarak kabul edebiliriz. Doğal olarak bakımı yapılmayan bir enstrümandan yeterince verim alamayız. Körelmiş bir bıçak, yemek yaparken size zor anlar yaşatabilir. Bu yüzden bıçaklarınızın her zaman keskin olmasına özen göstermelisiniz. Biz de mutfakta âdeta elimiz ayağımız olan bıçaklarımızı ilk günkü kadar keskin hâle getirmenin yollarını araştırdık. Körelmiş bıçakları çöpe atmayıp bu bileme yöntemlerini uygulayarak mutfaktaki işinizi kolaylaştırın. İşte, pratik ve etkili bıçak bileme yöntemleri...

ÇİFT BIÇAK YÖNTEMİ

Herkesin bildiği, klasik bir bıçak bileme yöntemi. İki bıçağı birbirine sürterek körelmiş olan bıçakları keskinleştirebilirsiniz. Çok pratik ve etkili olmasının dışında oldukça tehlikeli olabileceğini hatırlatmakta fayda var. Bu yüzden bıçakları sürterken çok dikkatli olun.

BIÇAK BİLEME TAŞI

Körelmiş bıçakları bilemek için kullanılan en kolay yöntemlerden biri, bıçak bileme taşı kullanmak. Hemen hemen her yerde satılabilen bileme taşı ile bıçaklarınızı rahat ve güvenli bir şekilde bileyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bıçağı, bileme taşına ileri geri sürtmek. Bir süre sonra bıçağın keskinleştiğini fark edeceksiniz. Bileme taşını kaymayan bir zemine koymaya dikkat edin.

YEMEK TABAĞI TABANI

Yukarıdaki yöntemleri uygulayamıyorsanız herhangi bir yemek tabağının tabanı ile bıçaklarınızı rahatça bileyebilirsiniz. Yemek tabağını bir bezin üstüne ters bir şekilde yerleştirdikten sonra körelmiş bıçağı tabağın alt kısmına sürtün. Böylece körelmiş bıçakları eski haline getirin.

PORSELEN KUPA TABANI

Yemek tabağı yerine bir porselen kupanın tabanını da kullanabilmeniz mümkün. Daha küçük bıçakları keskinleştirmek için bu yöntemi deneyebilirsiniz. Tabii ki her yöntemde olduğu gibi bunda da bıçaklarla uğraşırken çok dikkatli olmalısınız.

GAZETE KÂĞIDI YÖNTEMİ

Son olarak diğerlerinden çok daha ilginç bir yöntemle de körelmiş bıçaklarınızı keskinleştirebilirsiniz. Bir gazeteyi alın ve tüm yaprakları üst üste gelecek şekilde tutun. Bıçağı bir bezle siliyormuş gibi gazeteye ileri geri sürtün. Bıçağınızı yıkayın ve rahatça yemek yapmaya devam edin.

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