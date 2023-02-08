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Korku dolu anlar! Kahramanmaraş depremi güvenlik kamerasına yansıdı... Sosyal medyada gündem oldu

08.02.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin 9 saat sonrasında bu kez bölge merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan şehri olan 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ili etkileyen depremlerin ilki güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre illerde etkili olurken tüm Türkiye, afetin yaralarını sarmaya çalışıyor. Sabaha karşı meydana gelen ilk depremin şokunu üzerinden atamayan bölge halkı öğle saatlerinde ikinci bir deprem sarsılmıştı. İbrahim Haskoloğlu’nun Twitter’dan yaptığı paylaşımda 7.7 büyüklüğündeki depremin şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde depremin şiddeti gözler önüne serildi.

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