Korku dolu anlar! Kahramanmaraş depremi güvenlik kamerasına yansıdı... Sosyal medyada gündem oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre illerde etkili olurken tüm Türkiye, afetin yaralarını sarmaya çalışıyor. Sabaha karşı meydana gelen ilk depremin şokunu üzerinden atamayan bölge halkı öğle saatlerinde ikinci bir deprem sarsılmıştı. İbrahim Haskoloğlu’nun Twitter’dan yaptığı paylaşımda 7.7 büyüklüğündeki depremin şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde depremin şiddeti gözler önüne serildi.