Depremin merkez üssünü uçaktan görüntüledi! Yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler şoke etti... “Şehrin yarısı yok”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Güneydoğu bölgesine kıyameti yaşattı. Deprem başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi ve Suriye’nin kuzey kesimini büyük ölçüde etkiledi. İlk depremin ardından bölge 13.24’te bu kez 7.6 büyüklüğünde bir başka depremle sarsıldı. Korku ve paniğin etkili olduğu deprem bölgelerinde binlerce bina çöktü ve enkaz altında yüzlerce kişinin kaldığı belirtildi.

“ŞEHRİN YARISI YOK”

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremin sonrasında bir yolcu uçağından çekilen şehrin kuş bakışı görüntüsü herkesi şaşkına çevirdi. Kahramanmaraş’ın üzerinden uçan bir yolcu uçağında cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler görenlere “Şehrin yarısı yok” dedirtti.