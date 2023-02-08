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Depremin merkez üssünü uçaktan görüntüledi! Yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler şoke etti... “Şehrin yarısı yok”

08.02.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem bölgeyi ve çevresindeki 10 ili büyük ölçüde etkiledi. Depremin hissedildiği bölgede binlerce bina yerle bir olurken Kahramanmaraş üzerinden uçan bir yolcu uçağından cep telefonuyla kaydedilen şehrin havadan çekilen görüntüsü herkesi üzdü.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Güneydoğu bölgesine kıyameti yaşattı. Deprem başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi ve Suriye’nin kuzey kesimini büyük ölçüde etkiledi. İlk depremin ardından bölge 13.24’te bu kez 7.6 büyüklüğünde bir başka depremle sarsıldı. Korku ve paniğin etkili olduğu deprem bölgelerinde binlerce bina çöktü ve enkaz altında yüzlerce kişinin kaldığı belirtildi.

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“ŞEHRİN YARISI YOK”

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremin sonrasında bir yolcu uçağından çekilen şehrin kuş bakışı görüntüsü herkesi şaşkına çevirdi. Kahramanmaraş’ın üzerinden uçan bir yolcu uçağında cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler görenlere “Şehrin yarısı yok” dedirtti.

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deprem Kahramanmaraş uçak

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