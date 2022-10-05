Korku eş anlamlısı nedir? Korku kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zengin diller arasında yer alan Türkçe, kelime bakımdan oldukça geniş bir kelime yelpazesine sahiptir. Eş anlamlı kelimeler de bu kelime yelpazesini zenginleştirir. Eş anlamlıların yazılışları ve okunuşları farklı olsa da aynı ya da benzer anlamları ifade ederler. Korku kelimesi "bir tehlikenin ya da tehlike olasılığının yaratmış olduğu kaygı ve üzüntü" anlamına gelir. Eski Türkçe "kork-" fiiline "+I(g)" ekinin eklenmesiyle türemiştir.

Korku kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı yani anlamdaş olan kelimeler çoğu zaman birbirlerinin yerini tutabilir. Cümle içerisinde bir kelimenin eş anlamlısı o kelime yerine kullanıldığı zaman cümlenin anlamı değişmez. Örneğin korkunun eş anlamlısı kelimeler, korku kelimesinin yerine kullanıldığı zaman cümlede anlatım bozukluğu yaşanmaz. Ancak kelimelerin birden fazla anlamı olacağı için eş anlamlı kelimeleri cümle içerisinde kullanırken cümle anlamına bakmak gerekir.

Gerçek bir tehlike veya tehlike olasılığı üzerine yaşanan kaygılar anlamında kullanılan korkunun eş anlamlısı olan birden fazla sözcük bulunur. Korku kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

Endişe

Çekinmek

Haşyet

İrkinti

Vahşet

Kurusıkı

Perva

Korkunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Birden çok eş anlamlı kelimesi olan korku kelimesini eş anlamlıları da cümle için de kullanılabilir ve aynı anlamı ifade eder. Korku eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

İçimde geleceğe dair çok büyük kaygılar besliyorum.

Yaşanan olaylar endişelerini yeniden gün yüzüne çıkardı.

Korkarak uyandığı geceler artmaya başladı.

Gün geçtikçe tehlike artıyor gibi hissediyorum.

Karşı karşıya oturunca pek bir çekiniyordu.

Kâbustan silkelenen kız, rüyasındaki adamların haşyetiyle gözlerini ovalıyordu.

Yarınki konuşmadan sonra bana en ufak bir irkintiyle yaklaşmayacaklarını umuyorum.

O vahşet inadı yüzünden başımıza gelmeyen kalmamıştı.

Kurusıkı sözlerine inanmak çok güçtü.

Ne güzel ıslandık, yağmurdan pervası mı olur ıslananın?



