Korku filmi sevenler ekran başına! Siyah Telefon (The Black Phone) filminden ilk fragman paylaşıldı

Doctor Strange yönetmeni Scott Derrickson’ın yeni korku filmi Joe Hill’in aynı adlı kısa öyküsüne dayanıyor. Ethan Hawk ve ilk rolünü canlandıran Mason Thames’in oynadığı Siyah Telefon’un yapımcısı, yönetmeni ve ortak yazarı Lanet, Şeytan Çarpması ve Marvel’ın Dr. Strange filmlerinin de yazarı ve yönetmeni olan Scott Derrickson. Film, 28 Ocak'ta vizyona girecek.

SİYAH TELEFON (THE BLACK PHONE) FİLMİNİN KONUSU

Korku türündeki Siyah Telefon filminde Finney Shaw, 13 yaşında utangaç ama zeki bir çocuktur ve sadist bir katil tarafından kaçırılıp, çığlık atmanın pek işe yaramadığı ses geçirmez bir bodruma kapatılır. Duvarda bağlantısı olmayan bir telefon çalmaya başladığında Finney, katilinin önceki kurbanlarının seslerini duyabildiğini fark eder. Kendi başlarına gelenlerin, Finney’nin başına gelmemesi konusunda kesin kararlıdırlar.



