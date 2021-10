Gündemi sarsan iddia! Squid Game çalıntı mı?

Güney Kore yapımı olan Squid Game dizisi Netflix’in bugüne kadar en çok izlenen yapımlarından biri olarak adını duyursa da popülerliği kısa süreliğine yarıda kesildi. 2014 yapımı Kore filmi As the Gods Will filmi ile aşırı benzer sahneler içeren dizinin bu yapımdan çalıntı olabileceği düşünülüyor. Bir grup lise öğrencisinin ölmemek için oyun oynamaya zorlanmasını konu alan As the Gods Will filmi, tıpkı 'kırmızı ışık yeşil ışık' filmindeki gibi bir robotla oynanıyor. Bu benzerliğin yanı sıra tıpkı Squid Game'de olduğu gibi As the Gods Will filminde de oyunları kaybedenler ölüyor.

AS THE GODS WİLL KONUSU

As the Gods Will filminin konusu ise Squid Game ile benzerlik taşıyor. As The Gods Will’in konusu, sıradan bir lise hayatı yaşayan Shun Takahata'nın yaşamı değişmek üzeredir. Bir gün öğretmenleri sınıfın ortasında ölür. Bu olayın hemen ardından ise Takahata ve arkadaşları bir ölüm oyunu oynamaya zorlanacaklardır. Kim için ve ne için yapıldığı bilmeyen bu oyun, sınıftaki öğrencilerin çoğu için ölüm anlamındadır.