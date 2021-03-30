Korkunç! Bulaşık makinesi oturdukları odaya fırladı, sızan gaz evi havaya uçuracaktı

Şaşkına çeviren olayın merkezi İngiltere. Bir ailenin tüm üyelerinin evlerinin mutfağına giren ve büyük bir patlamaya neden olan araba nedeniyle burnunun bile kanamaması ise mucize.

Sarah ve Ed Brook ve iki küçük çocukları, evlerinin salonunda otururken büyük bir patlama sesiyle oturdukları yerden fırladılar. Çarpmanın etkisiyle bir kıvılcım çıksa evi havaya uçurabilecek bir gaz sızıntısı meydana geldi.

''O SAATLERDE MUTFAKTA OLURDUK''

Evin mutfağı kullanılamaz hale gelirken aile, olaydan oldukça kötü etkilendi. Sarah şöyle konuşuyor: ‘’Hiçbirimizin ölmemesi tamamen şanstı. Genellikle akşam 10 gibi mutfakta olurduk ama o gün orada değildik. Bir patlama sesiyle irkildik, bulaşık makinesinin odaya geldiğini gördüm. O sırada komşular dışarı çıkmamız için bağırıyorlardı. Çocukları panik içinde aldık ve dışarı çıktık. Gazın kokusunu alabiliyordunuz. Araba mutfaktaki her şeyi ezip geçmişti. Mutfağımızı 2000 sterline yenilemiştik ama şimdi görüyorsunuz buraya mutfak denilemez bir halde. Evde artık su, elektrik ve gaz yok. Buraya dönmemiz ayları bulur.’’