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  4. Korkunç! Bulaşık makinesi oturdukları odaya fırladı, sızan gaz evi havaya uçuracaktı

Korkunç! Bulaşık makinesi oturdukları odaya fırladı, sızan gaz evi havaya uçuracaktı

30.03.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarah ve Ed Brook iki küçük çocukları ile birlikte evlerinin salonunda oturdukları sırada akılalmaz bir kaza olayı yaşadı. Hızını alamayıp evin mutfağına kadar giren bir araba bulaşık makinesini salona fırlattı. Aile, bunun bir gaz sızıntısı olduğunu düşünürken mutfaklarına giren arabadan habersizlerdi. Neyse ki bu kazada aile üyelerinin burnu bile kanamadı.

Korkunç! Bulaşık makinesi oturdukları odaya fırladı, sızan gaz evi havaya uçuracaktı

Şaşkına çeviren olayın merkezi İngiltere. Bir ailenin tüm üyelerinin evlerinin mutfağına giren ve büyük bir patlamaya neden olan araba nedeniyle burnunun bile kanamaması ise mucize.

Sarah ve Ed Brook ve iki küçük çocukları, evlerinin salonunda otururken büyük bir patlama sesiyle oturdukları yerden fırladılar. Çarpmanın etkisiyle bir kıvılcım çıksa evi havaya uçurabilecek bir gaz sızıntısı meydana geldi.

''O SAATLERDE MUTFAKTA OLURDUK''

Evin mutfağı kullanılamaz hale gelirken aile, olaydan oldukça kötü etkilendi. Sarah şöyle konuşuyor: ‘’Hiçbirimizin ölmemesi tamamen şanstı. Genellikle akşam 10 gibi mutfakta olurduk ama o gün orada değildik. Bir patlama sesiyle irkildik, bulaşık makinesinin odaya geldiğini gördüm. O sırada komşular dışarı çıkmamız için bağırıyorlardı. Çocukları panik içinde aldık ve dışarı çıktık. Gazın kokusunu alabiliyordunuz. Araba mutfaktaki her şeyi ezip geçmişti. Mutfağımızı 2000 sterline yenilemiştik ama şimdi görüyorsunuz buraya mutfak denilemez bir halde. Evde artık su, elektrik ve gaz yok. Buraya dönmemiz ayları bulur.’’

Öte yandan arabanın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

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